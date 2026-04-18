Meciul România - Cipru, în preliminariile CM de fotbal feminin, întrerupt din cauza furtunii din București

Meciul, început la ora 16.00, este decisiv pentru calificarea „tricolorelor” în prima rundă de baraj, o victorie asigurându-le câștigarea matematică a grupei C5.

În fața a aproximativ 2.000 de spectatori, România a deschis scorul încă din minutul 5 prin Ana Maria Vlădescu, care a înscris după o centrare precisă din corner. Însă, în minutul 20, arbitrul a fost nevoit să oprească jocul din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Grindina a început să cadă la scurt timp după startul partidei, iar jucătoarele au fost trimise la vestiare pentru siguranța lor.

Echipele de intervenție au lucrat intens pentru a scoate apa de pe gazon, folosind furtunuri și un aparat special pentru absorbția apei.

„Arbitra partidei nu va relua jocul până când mingea nu va sări corespunzător în zona porților”, au transmis oficialii de pe stadion. Deși soarele a reapărut la scurt timp după furtună, iar pompierii au drenat o mare parte din apă, gazonul rămâne dificil de utilizat, mingea deplasându-se cu greu pe suprafața de joc.

Înainte de fluierul de start, s-a ținut un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu, care a încetat din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Momentul solemn a fost urmat de o prestație solidă a naționalei României, care domină grupa C5 din Liga 3 cu 6 puncte, după ce a învins deja Moldova cu 1-0 și Cipru cu 4-0 în deplasare. Cipru și Moldova au câte un singur punct, obținut în urma remizei directe, 0-0.

Dacă partida se va relua și România va reuși să obțină victoria, echipa antrenată de Cristian Dulca va aduna 9 puncte, ceea ce i-ar garanta matematic primul loc în grupă și calificarea în baraj, având un avans de opt puncte față de urmăritoarele sale, cu doar două etape rămase de disputat.

