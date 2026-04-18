România va putea să își satisfacă singură necesarul de energie internă și să reducă importurile

România își va putea acoperi integral necesarul de energie până la finalul anului, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în județul Hunedoara.

Proiecte energetice majore urmează să intre în funcțiune, reducând astfel dependența de importuri și prețurile la consumator, a mai precizat ministrul, potrivit News.ro.

„România va intra, și prin acest proiect, până la finalul anului 2026, cu aproximativ 2.200 MW producție de energie electrică bazată pe gaz, aici, la Iernut, unde avem un proiect al Romgazului. Încă 2.000 MW producție fotovoltaică, cu 1.500 MW stocare și peste 50 MW producție energie eoliană”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că prin punerea în funcțiune a acestor proiecte, România va elimina deficitul actual de 1.500 MW pe 24 de ore, care este acoperit prin importuri.

„România va putea să spună că va ajunge la nivelul de a-și produce energia necesară pentru a-și satisface nevoia internă, lucru care automat va duce la scăderea prețului final”, a adăugat Bogdan Ivan.

Română importă aproximativ 20% din cantitatea de energie consumată la orele de vârf

În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, piața gazelor naturale resimte efectele, a explicat ministrul.

„Noi astăzi importăm, la ore de vârf, aproximativ 20% din cantitatea pe care o consumăm în țara noastră, dar importăm la un preț foarte ridicat. Pentru 20% din cantitate de energie, plătim 40% din totalul energiei pe care o consumăm în România, ceea ce automat ridică prețul la consumatorul final”, a precizat ministrul.

Ministrul a mai declarat că aproximativ 20% din producția de energie a țării este bazată pe gaze naturale, ceea ce face ca piața să fie vulnerabilă la fluctuațiile prețurilor internaționale.

Ministrul spune că nu există probleme în aprovizionarea României cu carburanți

În ceea ce privește piața carburanților, Bogdan Ivan a asigurat că România este pregătită să facă față eventualelor probleme cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Am obținut o derogare din partea SUA pentru a reporni rafinăria Petrotel, avem contracte gestionate împreună cu Kazahstan, Azerbaidjan, Guyana Franceză, pentru a ne asigura că România are suficient petrol.

Avem declarată starea de criză în care exporturile pot fi condiționate în cazul petrolului. Nu există probleme de aprovizionare pe piața de carburanți din România. Avem și rezerve strategice la care încă nu am apelat până acum”, a subliniat ministrul.

Totodată, Bogdan Ivan spune că situația la nivel mondial „începe să se regleze” și susține că „România stă mult mai bine decât alte state din Uniunea Europeană”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE