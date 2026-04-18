În cadrul unui interviu, fosta concurentă de la „Power couple”, a oferit o serie de trucuri, ce țin de frumusețe, mai ales pentru femele trecute de 40 de ani.

„În general începând cu vârstă de 40 de ani un ten începe să devină matur (să prezinte semne vizibile de îmbătrânire) dar depinde mult de factorii genetici, stilul de viață și expunerea la factori de mediu (soare, condiții meteo extreme, poluare, etc).

(…) Nu sunt semne care ne anunță că tenul se îndreaptă către maturitate, în principal vârsta e semnul dar depinde de cele enumerate mai sus. Sunt persoane care încep să aibă riduri de expresie la 23 de ani, asta nu înseamnă că neapărat tenul este matur sau pot avea 50 de ani și să nu aibă riduri. Un ten bine îngrijit, un stil de viață cât de echilibrat posibil și o bună sănătate plus evitarea expunerii la principala cauza a îmbătrânirii pielii – razele UV – vor ajuta ca tenul nostru să fie proaspăt și tânăr cât mai mult timp”, a spus Daiana Anghel pentru CSID.

Focusul trebuie să fie pe regenerare, luminozitate și elasticitate. Texturile trebuie să fie adaptate tipului de ten și SPF-ul nu trebuie să lipsească indiferent de vremea de afară.

(…) Pe lângă rutina de acasă, în cazul unui ten matur, și procedurile efectuate la dermatolog (peeling-uri, lasere, injectabile) sau tratamentele cosmetice au un aport important în îmbunătățirea aspectului. Injectabilele ca toxina botulinică tratează problema ridurilor, cosmeticele îmbunătățesc textura și aspectul pielii., a completat aceasta.

Ce să folosești pentru tenul matur

De asemenea, Daiana Anghel are câteva recomandări pentru ca rutina zilnică să fie corectă. „Sunt esențiale ingredientele ca retinoizii, acizii, peptidele, vitamina C și factorii de creștere. În funcție de nevoi, pot fi introduse diferite produse cu rol corector cum ar fi cele pentru pete hiperpigmentare. Rutina trebuie să fie corectă și completă: curățare, tratare, hrănire/hidratare. Serul nu ține loc de cremă, nici crema loc de ser.

Sunt produse complementare, cu roluri complementare. Serurile sunt cele cu concentrații de activi ce corectează și îmbunătățesc aspectul tenului, pe când cremele sunt cele care hrănesc, hidratează, calmează și protejează tenul. Excepția aici o fac retinoizii care pot fi sub formă de ser, emulsie sau cremă, a mai spus Daiana Anghel.

