⛔ Nu, nu poți să dai în judecată un chiriaș pentru că nu ți-a plătit o factură de acum 5 ani.

⛔ Nu poți nici să îți dai în judecată clienții pentru că nu ți-au achitat facturile de prestare a serviciilor, după 3 ani și jumătate de la emiterea facturilor.

Ai drepturi și e justificat să vrei să îți fie protejate. Trebuie însă să ai grijă să nu depășești termenul stabilit de lege. Cam asta este, pe scurt, definiția prescripției extinctive.

Ce stabilește Codul civil?

Astfel, în funcție de obiectul cererii tale în instanță, Codul civil stabilește termenul în care trebuie să te încadrezi:

3 ani = termenul general de prescripție aplicabil pentru majoritatea acțiunilor și cererilor în instanță.

10 ani = termen special aplicabil pentru:

Repararea prejudiciilor cauzate prin tortură, acte de barbarie, violențe sau agresiuni sexuale;

Repararea prejudiciului adus mediului înconjurător.

2 ani = termen special aplicabil în acțiuni întemeiate pe asigurări/reasigurări.

1 an = termen special aplicabil în acțiuni ale unor categorii speciale de persoane, pentru apărarea drepturilor ce derivă din activitatea lor profesională. Aceștia sunt profesioniști din alimentație publică/hoteluri; medici/farmaciști/asistente; vânzători cu amănuntul; avocați/notari publici/executori judecătorești; ingineri/arhitecți/contabili/liberi profesioniști.

Tot 1 an avem timp și să ne cerem restituirea banilor cheltuiți pe bilete, pentru un spectacol care nu a mai avut loc. Îți sună cunoscut?

În pandemie mulți am trecut prin asta. Dacă nu am cerut banii înapoi într-un termen de 1 an din momentul în care spectacolul a fost anulat, i-am pierdut definitiv.

Ce se întâmplă dacă pierd termenul?

De principiu, nu mai poți exercita în instanță acțiunea pentru apărarea dreptului care ți-a fost încălcat.

Totuși, depinde și despre ce tip de drept vorbim. Pentru că nu toate drepturile la acțiune sunt prescriptibile.

a) Când e vorba de obiecte cu valoare economică, evaluabile în bani, de regulă dreptul la acțiune e prescriptibil (deci trebuie să ne încadrăm în termen, ca să nu îl pierdem).

Acțiuni pentru recuperarea unor bani (exemplul cu spectacolul anulat), acțiunile de partaj, acțiunile de răspundere civilă contractuală [X îl dă în judecată pe Y pentru că nu îi achită contravaloarea serviciilor prestate în temeiul contractului încheiat între cei doi].

b) Când discutăm despre obiecte fără valoare economică – dreptul la acțiune este imprescriptibil (adică pot oricând să exercit acțiunea pentru apărarea dreptului).

Acțiuni privind dreptul la viață; acțiuni privind componenta morală a drepturilor de autor.

Acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept [X îl dă în judecată pe Y pentru că a construit parțial pe terenul său și vrea ca instanța să stabilească clar limitele de proprietate].

Acțiunea în constatarea nulității absolute a unui act juridic [X îl dă în judecată pe Y și solicită anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru că Y ar fi avut 12 ani la momentul încheierii actului – deci nu avea capacitate juridică de exercițiu].

Suspendarea sau întreruperea

Dacă dreptul tău este unul patrimonial, iar acțiunea e prescriptibilă și ai pierdut termenul, poate totuși ai noroc.

