366 de tranzacții în 11 zile

Un experiment realizat de un student a atras atenția după ce un chatbot construit de el pe baza modelului AI Claude a generat câștiguri spectaculoase într-un timp foarte scurt.

Sistemul, denumit „0xdE17”, a fost dezvoltat în doar două zile, după care a început să opereze automat pe piețele de predicție, potrivit crypto-insiders.nl. Potrivit datelor experimentului, chatbotul a realizat 366 de tranzacții, cu o rată de 62%, iar capitalul a crescut de la 1.150 de euro la peste 180.000 de euro.

Strategia nu s-a bazat pe speculații clasice, ci pe identificarea unor discrepanțe între prețurile din piață și probabilitățile reale ale evenimentelor.

Cum funcționa strategia robotului AI

Chatbotul analiza la fiecare câteva secunde platformele de tip „prediction market”, unde utilizatorii pariază pe rezultatul unor evenimente.

Algoritmul identifica situațiile în care prețul unei opțiuni „da” sau „nu” nu reflecta probabilitatea reală și când apărea o oportunitate de arbitraj.

În astfel de cazuri, sistemul intra rapid în tranzacție și ieșea când diferența era corectată.

Cea mai profitabilă mișcare a fost legată de Donald Trump. Pe platformă se specula dacă acesta va semna o lege legată de criptomonede. Chatbotul a cumpărat la un preț de 28 de cenți și a vândut ulterior la 81 de cenți. Această singură tranzacție a generat un profit de peste 52.700 de dolari.

Experimentul arată diferența majoră dintre reacția umană și cea automatizată. Chatbotul nu ezită, nu reacționează emoțional și execută instant deciziile. În schimb, o persoană care analizează piața și execută tranzacții financiare poate rata oportunități din cauza întârzierii sau a incertitudinii.

Lecția pentru investitori

Chiar dacă rezultatul este spectaculos, astfel de oportunități sunt rare și dispar rapid odată exploatate. Conform specialiștilor Crypto Insiders, strategia folosită nu este ușor de replicat, deoarece necesită acces rapid la date, automatizare performantă și identificarea constantă a erorilor de preț.

Ei spun că experimentul sugerează o schimbare de paradigmă: profitul nu mai vine doar din anticiparea direcției pieței, ci din identificarea ineficiențelor. Pentru majoritatea traderilor, soluția nu este neapărat dezvoltarea unui AI propriu, ci utilizarea unor instrumente automatizate existente pentru a elimina factorul emoțional și a reacționa mai rapid la schimbările din piață.

