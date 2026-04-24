O membră USR cu o dizabilitate locomotorie l-a reclamat

Reclamanta, Crina Stelian Țugui, ea însăși persoană cu dizabilități motorii, condamnă transformarea afecțiunilor medicale în insulte, amintind că demnitatea umană nu trebuie sacrificată în scopuri politice, relatează News.ro.

Vineri seară, USR a transmis că liderul AUR va fi cercetat în urma unei sesizări depuse de Crina Steliana Țugui, o membră de partid care trăiește cu o dizabilitate locomotorie. Totul a pornit de la discursul lui Simion din județul Mureș, pe 23 aprilie 2026, care a ajuns rapid la un public numeros prin transmisiuni live și știri TV, provocând reacții vehemente în rândul cetățenilor.

Intervenția lui George Simion a fost marcată de un derapaj grav: utilizarea termenului „paraplegic” ca insultă. Această abordare umilitoare depășește orice formă de dezbatere politică legitimă și reprezintă un atac direct la adresa demnității comunității persoanelor cu dizabilități.

„Când George Simion a ales să îl numească pe Nicuşor Dan «paraplegic» în sens jignitor, nu a atacat doar o persoană, ci a transmis un mesaj dureros către o întreagă comunitate: că vieţile noastre pot fi folosite ca insultă. Am 46 de ani, studii economice şi folosesc un scaun cu rotile din 1999, în urma unui accident. Am depus această sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu doar pentru mine, ci pentru toţi cei care au fost reduşi la o etichetă folosită ca insultă”, a afirmat Crina Steliana Țugui.

„Autist, paraplegic sau handicapat nu ar trebui folosite pentru a umili”

Totodată, aceasta a adăugat: „Cuvinte precum «autist», «paraplegic» sau «handicapat» nu sunt arme retorice şi nu ar trebui folosite pentru a umili. Ele descriu realităţi de viaţă, anumite dizabilităţi, nu defecte morale. Noi, persoanele cu dizabilităţi, suntem oameni în întregime. Nu suntem mai puţin valoroşi, nu suntem mai puţin capabili de muncă, de iubire sau de contribuţie. Demnitatea nu este negociabilă(…)”.

Sesizarea solicită constatarea şi sancţionarea faptelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, respectiv pentru discriminare directă şi comportament care aduce atingere demnităţii umane şi creează un climat ostil, intimidant şi degradant.

De asemenea, se solicită aplicarea unei sancţiuni contravenţionale şi obligarea părţii reclamate la publicarea unui rezumat al hotărârii CNCD în mass-media.

Ce a spus liderul AUR

Liderul AUR, George Simion, este cercetat de CNCD pentru derapaj verbal. În cadrul unei vizite la Azomureș, acesta s-a referit la Nicușor Dan, folosind apelativul „paraplegic”. Reclamația depusă vineri vizează utilizarea unei afecțiuni medicale ca instrument de umilire publică.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie – n.r) într-o reacţie publică”, a declarat Simion în faţa audienţei, apariţie publicată şi pe reţelele sociale.

„Declaraţia e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm în urma votului nişte categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi şi cred că oamenii aceştia se ruşinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul foloseşte termenii aceştia”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan despre afirmaţia lui George Simion.

