Tâlhăria din cartierul Militari din decembrie 2008

Potrivit investigației publicate de jurnaliștii de la RISE Project, totul a început pe 23 decembrie 2008, în cartierul Militari. Un om de afaceri a fost atacat în fața casei de trei indivizi cu glugă. Bătut cu bestialitate sub privirile soției și fiicei, bărbatului i s-a furat o servietă cu 65.000 de lei.

Un martor vigilent a notat numărul de înmatriculare al mașinii fugarilor – un BMW negru aparținând lui Sorin Raiciu, membru al temutului clan „Litrașu” din Chiajna.

Cronologia serii de 23 decembrie 2008:

  • 19:33 – Are loc tâlhăria în Militari.
  • 19:39 – Fiica victimei sună la 112.
  • 19:53 – Sorin Raiciu intră în Plaza România (la doar 2,4 km distanță).
  • 19:55 – Raiciu cumpără o vestă pentru a-și crea un alibi fiscal.

Proba-cheie: Procurorii au demonstrat prin experimente judiciare că distanța dintre locul crimei și mall se parcurge în maximum 4-7 minute. Raiciu a avut la dispoziție 20 de minute să ajungă la Plaza Mall, timp suficient pentru a scăpa de servietă și a apărea pe camerele de supraveghere. Mai mult, polițiștii au găsit în mașina sa un document contabil care se afla în geanta furată.

Interlopul a fost achitat la Curtea de Apel București, judecătorii au scris două motivări diferite

În primă instanță, Judecătoria Sectorului 6 l-a condamnat pe Raiciu la 7 ani de închisoare. Însă, pe 10 decembrie 2013, la Curtea de Apel București, completul condus de Lia Savonea a decis achitarea acestuia.

Alături de Savonea, în complet s-au aflat:

  • Daniel Grădinaru: Om de încredere al Liei Savonea, viitor președinte CSM și proprietar de imobil în Chiajna.
  • Dumitrița Piciarcă: Judecătoare cercetată de procurorii DNA (ulterior trimisă în judecată).

Investigația RISE Project a descoperit o situație bizară: există două motivări diferite ale aceleiași decizii. Una redactată de Piciarcă (apărută în bazele de date juridice) și o alta, atașată oficial la dosar, redactată ulterior de Daniel Grădinaru.

Legătura dintre achitare și afacerile familiei Savonea cu familia interlopului din Chiajna

De ce ar fi existat clemență pentru un membru al clanului Litrașu? Răspunsul pare să se afle în tranzacțiile imobiliare dintre magistrat și „greii” din Chiajna.

Intercepările telefonice au arătat că familia lui Raiciu era consiliată de un anume „Dede” (Marian Velicu), fratele primarului din Chiajna, Mircea Minea.

Schema legăturilor dintre Lia Savonea și frații primarului din Chiajna:

  1. Lia Savonea a fost parteneră de afaceri cu Florian Purcel, un alt frate al primarului din Chiajna.
  2. În 2006, cei doi au cumpărat împreună un teren de 2.500 mp.
  3. Marian Velicu (Dede), fratele partenerului de afaceri al Liei Savonea, îi învăța pe complicii lui Raiciu ce să declare în dosarul de tâlhărie.

Deși dovezile (documentul găsit în mașină, traseul parcurs în timp record, intercepările) indicau vinovăția, relațiile de afaceri dintre judecătoarea Savonea și familia celor care îl protejau pe inculpat ridică semne majore de întrebare asupra deciziei de achitare dictată de Curtea de Apel București în dosarul interlopului din Chiajna.

În decembrie 2025, jurnaliștii Recorder au publicat o investigație cu titlul „Justiție capturată” în care au arătat sistemul prin care judecătorii au îngropat dosarele de mare corupție din România. Mai mult, documentarul a arătat cum corupția din justiție a dispărut complet. În centrul acestei investigații s-a aflat Lia Savonea, cea care s-ar afla în spatele acestui sistem care „a capturat” sistemul de justiție. Totuși, în ciuda protestelor de stradă și a șocului provocat în societate, șefa Curții Supreme și-a păstrat funcția.

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Chris2023 24.04.2026, 11:57

Doamna Lia ar trebui anchetata de DNA,dovezile sunt clare,cel putin pt trafic de influenta si coruptie

gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
