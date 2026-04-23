Președintele Nicușor Dan, fără soluții după consultările de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a făcut miercuri seară, 22 aprilie, o declarație de presă de numai 3 minute după consultările pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, UDMR și USR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își retrage miniștrii din Guvernul Bolojan înainte să se termine toate consultările. În cele 180 de secunde în care a vorbit în fața românilor, șeful statului nu a venit cu nicio soluție pentru criza politică după ce PSD a decis retragerea miniștrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Suntem evident într-o criză politică, criza asta nu a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte. Apoi, să se uite la viitor și ce vom face, mai mult, decât la trecut. Să se uite la soluții mai mult decât la probleme. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu a oferit nicio soluție pentru criza politică, după 12 ore de consultări cu partidele pro-occidentale. Foto: Dumitru Angelescu.

PNL a rupt coaliția de guvernare cu PSD

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți, 21 aprilie, după ședința Biroului Politic Național de la Parlament, că acestă coaliție formată în iunie 2025 este ruptă de liberali din cauza crizei politice provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia, altfel social-democrații își retrag miniștrii din Executiv.

„Din punct de vedere politic, așa cum știți, acum o lună de zile, am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea Partidul Social Democrat, am solicitat și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că, dacă se va declanșa o criză politică, decizia Partidului Național Liberal va fi să nu mai fie într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi. În condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu Partidul Social Democrat”, a spus Bolojan după ședința care a avut loc la Parlament și care a durat aproape patru ore.

Ilie Bolojan a anunțat, în fața sediului PNL, înconjurat de liderii liberali, că nu își dă demisia. Sursa foto: Facebook / Partidul Național Liberal.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu își dă demisia

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni seară, 20 aprilie, că el nu își va da demisia pentru că are o responsabilitate față de români, în urma mandatului preluat în iunie 2025. Afirmațiile au fost făcute la două ore după ce PSD i-a retras sprijinul politic.

„Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România, nu față de o persoană. Din vara anului trecut, am format o coaliție pe baza unui program de redresare. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre. (…) În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

PSD a decis luni, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

97,7% dintre membri au votat pentru retragerea sprijinului politic, iar 2,3% au votat împotrivă.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, la evenimentul Momentul Adevărului, la Palatul Parlamentului, pe 20 aprilie 2026. Foto: Vlad Chirea/Libertatea.

Cum s-a format coaliția de guvernare din 2025

Pentru a înțelege cum am ajuns la criza politică din 2026, trebuie să privim înapoi spre 23 iunie 2025, data la care s-a născut Guvernul Ilie Bolojan. După alegeri care nu au oferit o majoritate clară, președintele Nicușor Dan a forțat o formulă politică atipică pentru a asigura stabilitatea economică.

Arhitectura coaliției din 2025:

PNL & USR: Motorul ideologic al reformelor, axat pe restructurarea aparatului bugetar (specialitatea lui Bolojan).

Motorul ideologic al reformelor, axat pe restructurarea aparatului bugetar (specialitatea lui Bolojan). PSD: Adus la masă pentru a asigura masa critică de voturi în Parlament (peste 300 de voturi la învestire) și pentru a tempera tensiunile sociale.

Adus la masă pentru a asigura masa critică de voturi în Parlament (peste 300 de voturi la învestire) și pentru a tempera tensiunile sociale. UDMR & Minorități: Partenerii tradiționali de echilibru.

Obiectivele asumate de coaliție au fost reducerea deficitului sub 3% până în 2027 și digitalizarea masivă a statului. Însă, tocmai „mâna de fier” a lui Bolojan, care a tăiat în carne vie în agențiile de stat controlate politic, a fost cea care a erodat relația cu PSD. Social-democrații au început să se simtă „anexa” unui guvern care le distrugea rețelele de influență locală sub paravanul reformei.

