Colaborarea-experiment a actorilor din Cluj cu regizorul Radu Jude: „Ce fac ei e peste ce sunt capabil să fac eu!”

Radu Jude și Marius Panduru, prezenți la eveniment, au împărtășit câteva idei cu Cluj24, referitoare la colaborarea cu actorii din Cluj-Napoca și nu numai.

Am primit o invitație de la ei, a fost propunerea lor de a explora cinemaul în raport cu teatrul și mi-a plăcut foarte mult ideea. Rossellini (regizor italian de film și televiziune) spunea, la un moment dat, că toate industriile care merg bine au un departament de cercetare, dar cinemaul nu, și atunci, orice lucru care ține de cercetare, implicit Reactorul de creație și experiment, e util.

Pentru mine, e util să înțeleg ce înseamnă cinemaul și ce înseamnă teatrul, pentru că nu mi-e foarte clar. Fac cinema de foarte mult timp, dar nu mi-e clar care sunt limitele și potențialitățile cu mizanscena, de aceea mi s-a părut foarte relevant”, a precizat Radu Jude.

Echipa de la Reactor a venit cu propunerea de colaborare în urmă cu aproximativ un an, după care au discutat despre ce se poate face, iar rezultatele i-au întrecut așteptările.

Admir foarte mult ce fac cei de la Reactor. Am văzut spectacolele, cunosc o parte din actori și mi se pare că orice loc în care faci niște lucruri în afara cărărilor bătătorite merită mai multă atenție și susținere. Eu doar am coordonat acest atelier. Au fost 2-3 discuții pe zoom în care ne-am hotărât ce să facem, apoi am venit aici, în urmă cu 3-4 luni.