Critici la adresa relației cu Klaus Iohannis: „V-ați dus pe acolo să lingeți clanțele”

„Cum v-ați lăsat aserviți de Iohannis, cum v-ați dus pe acolo să lingeți clanțele ca să vă dea un job, un minister, o afacere ori ceva?”, a declarat Tănase, subliniind că liberalii au acceptat să devină „un partid prezidențial, dar de mâna a doua”.

Scriitorul a rememorat situații în care membri PNL ar fi transmis ordine venite direct de la Cotroceni, fără a-și asuma vreo responsabilitate. „Am auzit mulți prieteni din PNL spunând că a decis Cotroceniul. Și voi ce ați făcut? Ați ridicat lăbuța?”, a continuat acesta, referindu-se la influența fostului președinte asupra deciziilor partidului, potrivit News.ro.

Stelian Tanase spune că liberalii ar trebui să rămână în opoziție după „cârdășia” cu PSD, Foto: Profimedia

PNL, „o anexă de clasa a doua”

Tănase a subliniat că PNL, un partid cu tradiție și oameni de valoare, nu ar fi trebuit să comită greșeli pe care le-a calificat drept „inadmisibile”. „Un partid guvernamental matur, care putea să pună mâna pe putere în mod logic și necesar, a renunțat moral, transformându-se într-o anexă de clasa a doua”, a punctat scriitorul. El a descris situația ca fiind o „ambuscadă” în care liberalii au căzut, pierzându-și identitatea și autonomia.

Tănase cere eliminarea din PNL a responsabililor

Pentru a redresa situația, Stelian Tănase consideră că PNL ar trebui să ia măsuri drastice împotriva celor responsabili de deciziile controversate. „Trebuie să îi dați afară și să îi sancționați pe cei care au fost cel mai mult implicați. Aveți listele de voturi, vă cunoașteți între voi foarte bine. Aceia trebuie eliminați pentru că sunt nocivi”, a declarat el, conform News.ro. Tănase a avertizat că, fără o asemenea epurare, partidul riscă să repete aceleași greșeli și să rămână vulnerabil în fața compromisurilor politice.

În final, scriitorul a făcut apel la o analiză profundă a ultimului deceniu din istoria PNL, cerând o reevaluare a direcției partidului. „Ar trebui să faceți această discuție despre ce prostii ați făcut în ultimii zece ani și poate chiar mai mulți”, a subliniat el, îndemnând liberalii să își regăsească identitatea și să evite influențele externe care au afectat grav imaginea formațiunii politice.

„Cârdășia” cu PSD, cea mai mare greşeală din ultimii 35 de ani

Scriitorul Stelian Tănase îi critică pe liberali pentru că au ”făcut cârdăşie cu PSD-ul” şi consideră că aceasta a fost cea mai mare greşeală a PNL din ultimii 35 de ani. El susţine că PNL trebuie să rămână în opoziţie în următorii doi ani şi că orice apropiere de putere până la alegeri este fatală pentru partid.

„Aţi făcut cârdăşie cu PSD-ul. În urmă cu trei sau patru ani m-aţi invitat şi v-am vorbit despre situaţia în care sunteţi ca partid şi am spus tot ce vi s-a întâmplat acuma. Am făcut vâlvă mare în partid, se auzea musca. Eu vorbeam la tribună şi se auzea musca în sală. Toată lumea mi-a întors spatele când s-a terminat reuniunea. Nu au mai venit să îmi strângă mâna şi unii m-au şi înjurat aşa. Adică eram nişte golani, aşa, şi ne-am spus nişte lucruri la cârciumă. Făcusem o analiză corectă”, a declarat Stelian Tănase, vineri, la dezbaterea organizată la împlinirea a 151 de ani de la înfiinţarea PNL.

„Ce v-a trebuit cârdăşia cu PSD-ul? Cea mai mare greşeală din ultimii 35 de ani. Şi aia a lui Antonescu cu Ponta. Dar asta a fost monumentală, că repeta o mai veche greşeală care s-a văzut că a ieşit prost. Şi v-aţi făcut haită cu PSD-ul. Spun haită că mă gândesc mai mult la PSD. Liberalii n-au cum să facă haită. Dar v-aţi înhăitat cu ei. De ce, copii? Spuneţi-mi şi mie, că n-am înţeles nici până astăzi. Şi sunt om bătrân, am trecut prin multe, am văzut multe. De ce v-aţi înhăitat cu PSD-ul? La ce v-a folosit? Numai că v-a poruncit Iohannis? Păi eu cred că şi voi sunteţi nişte oameni cu două mâini, două picioare, cu creier, cu urechi. Nu putea să vă oblige nimeni să faceţi mutarea asta. Şi felicit pe cei care au fost împotrivă, că îi ştiu”, a transmis Stelian Tănase.