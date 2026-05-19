Când este Noaptea Muzeelor 2026

Noaptea Muzeelor 2026 are loc sâmbătă, 23 mai, când numeroase muzee, galerii și instituții culturale din București și din întreaga țară își deschid porțile pentru public. Evenimentul, devenit una dintre cele mai apreciate inițiative culturale europene, propune o experiență specială de vizitare, într-o atmosferă diferită față de programul obișnuit al muzeelor.

Expoziții temporare, tururi ghidate, spectacole, proiecții, instalații interactive și activități dedicate tuturor vârstelor transformă orașele într-un adevărat traseu cultural. De la muzee de artă și istorie, până la spații alternative și galerii contemporane, vizitatorii au ocazia să descopere patrimoniul cultural într-un mod relaxat și accesibil.

Noaptea Muzeelor 2026 în București – lista muzeelor deschise

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” – Arcul de Triumf

În cadrul Noptea Muzeelor 2026, Arcul de Triumf poate fi vizitat gratuit pe 23 mai, între orele 18:00 și 22:00. Publicul are acces la expoziția permanentă dedicată istoriei monumentului, dar și la o expoziție temporară cu obiecte și uniforme din Primul Război Mondial, într-o experiență care îmbină istoria cu una dintre cele mai spectaculoase panorame asupra Bucureștiului. Intrarea este liberă.

Muzeul de Artă Vasile Grigore — pictor și colecționar

În cadrul Nopții Muzeelor 2026, Muzeul de Artă Vasile Grigore găzduiește un program special dedicat muzicii clasice și jazzului, pe 23 mai, între orele 11:00 și 20:00. Publicul poate participa gratuit la recitaluri de pian, vioară, violoncel și jazz susținute de tineri artiști și muzicieni ai Romanian Youth Jazz Orchestra, într-o atmosferă artistică și elegantă.

Muzeul Geologic Național

Cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Geologic Național organizează un program special dedicat aniversării a 120 de ani de la înființarea Institutului Geologic al României. Vizitatorii pot descoperi gratuit expoziții despre minerale, fosile, cristale și cercetarea geologică, alături de exponate spectaculoase și colecțiile permanente ale muzeului, într-o experiență dedicată științelor Pământului și patrimoniului natural.

Muzeul Hărților

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Hărților invită publicul la o experiență care combină cartografia, arta contemporană și muzica într-un cadru relaxat, între orele 12:00 și 23:00. Vizitatorii pot descoperi colecția de hărți vechi, instalații interactive, tururi ghidate în grădină și un DJ set organizat în aer liber. Intrarea este liberă.

Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” poate fi vizitat gratuit între orele 12:00 și 24:00. Publicul are acces la expozițiile dedicate istoriei militare și aviației, dar și la demonstrații de reconstituire istorico-militară și concerte de fanfară susținute de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

Muzeul Municipiului București — Casa Filipescu-Cesianu

De Noaptea Muzeelor 2026, Casa Filipescu-Cesianu își deschide porțile pentru vizitatori într-un program special, între orele 16:30 și 22:30. Publicul poate descoperi gratuit interioarele elegante ale monumentului neoclasic și expozițiile de mobilier, obiecte decorative și artă aplicată din patrimoniul Muzeului Municipiului București.

Muzeul Municipiului București — Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck poate fi vizitat gratuit între orele 16:30 și 22:30. Publicul are ocazia să descopere lucrările celor doi artiști, dar și atmosfera autentică a uneia dintre cele mai elegante case-atelier din Bucureștiul interbelic.

Muzeul Municipiului București — Muzeul George Severeanu

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul George Severeanu poate fi vizitat gratuit între orele 16:30 și 22:30. Vizitatorii au ocazia să descopere una dintre cele mai importante colecții private din România, cu monede antice, obiecte de artă și antichități greco-romane și orientale.

Muzeul Municipiului București — Palatul Suțu

De Noaptea Muzeelor 2026, Palatul Suțu poate fi vizitat gratuit între orele 16:30 și 22:00. Publicul este invitat să descopere expoziția permanentă dedicată istoriei Bucureștiului, dar și expozițiile temporare găzduite într-unul dintre cele mai frumoase palate neo-gotice ale Capitalei.

Muzeul National al Pompierilor – Foisorul de Foc

De Noaptea Muzeelor 2026, Foișorul de Foc poate fi vizitat gratuit între orele 17:00 și 23:00. După restaurarea finalizată în 2024, Muzeul Pompierilor prezintă în șapte săli istoria salvatorilor de profesie, într-una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice ale Bucureștiului.

Muzeul National Cotroceni

De Noaptea Muzeelor 2026, vizitatorii pot descoperi gratuit saloanele regale și spațiile medievale ale palatului, între orele 17:00 și 23:00. Turul include încăperi istorice precum Biblioteca Regelui Ferdinand, Salonul de Vânătoare și Sufrageria Germană, alături de expoziții temporare dedicate artelor decorative și creativității românești.

Muzeul Național al Literaturii Române

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul la o serie de evenimente dedicate literaturii, muzicii și filmului, organizate atât la sediul central, cât și în casele memoriale din rețeaua muzeului. Programul include tururi ghidate, expoziții, concerte, proiecții de scurtmetraje și momente artistice speciale, cu acces gratuit între orele 18:00 și 24:00.

Muzeul Național al Țăranului Român

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Național al Țăranului Român poate fi vizitat gratuit între orele 18:00 și 20:30. Publicul este invitat să descopere expoziția permanentă „Legea creștinească”, alături de expoziții temporare de pictură, fotografie și artă contemporană, dar și Târgul „100 de Tradiții Românești” organizat în curtea interioară a muzeului.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” poate fi vizitat gratuit între orele 18:00 și 01:00. Programul include expoziții interactive dedicate exploratorilor Antipa și Racoviță, activități despre insecte și lilieci, dar și un concert special de jazz, musical și muzică de film organizat în incinta muzeului.

Muzeul Ororilor Comunismului in Romania (MOCR) la Ateliere Verde Patrat

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul poate vizita gratuit o expoziție multimedia dedicată comunității din Bucium și rezistenței armate din anii 1948–1949. Instalațiile interactive și expoziția „Golden Flat” semnată de Alexandru Poteca propun o incursiune artistică în atmosfera perioadei comuniste și în poveștile unei comunități marcate de schimbările istorice.

Muzeul POLITEHNICA București

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul POLITEHNICA București invită publicul să descopere expoziția „Sunetul scrisului – epoca literelor bătute”, dedicată mașinilor de scris mecanice. Vizitatorii pot vedea modele istorice produse între anii 1920–1980 și au ocazia să testeze gratuit autentice mașini de scris, într-o experiență interactivă despre tehnologia și comunicarea de altădată.

Muzeul Teatrului National din București

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Teatrului Național poate fi vizitat gratuit între orele 18:00 și 21:00, în cadrul expoziției „Regina Maria la teatru”. Publicul are ocazia să descopere costume de scenă, fotografii și documente de patrimoniu, dar și o impresionantă rochie a Reginei Maria, realizată cu fir de argint și o trenă de peste patru metri.

Muzeul Universității din București

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul poate vizita gratuit expoziția dedicată sculptorului Karl Storck, organizată între orele 14:00 și 22:00. Evenimentul marchează 200 de ani de la nașterea artistului și propune o incursiune în viața și opera celui care a contribuit decisiv la dezvoltarea sculpturii moderne în România.

MINA – Museum of Immersive New Art

De Noaptea Muzeelor 2026, MINA – Museum of Immersive New Art propune o experiență specială dedicată artei și tehnologiei, între orele 20:00 și 01:30. Vizitatorii pot descoperi spectacole imersive inspirate de marile muzee ale lumii și experiențe interactive precum „Dinozaurii – o experiență 360°”, într-un univers construit din proiecții și sunet. Biletele sunt disponibile cu reducere de 50%.

Muzeul Colecțiilor de Artă

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Colecțiilor de Artă poate fi vizitat între orele 14:00 și 22:00, oferind acces la peste 30 de colecții de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă românească, europeană și orientală. Vizitatorii pot descoperi și expoziția temporară dedicată Colecțiilor Emilian Radu, pe baza unui bilet de 32 de lei.

Muzeul Fotbalului București

De Noaptea Muzeelor 2026, iubitorii fotbalului sunt invitați la o experiență dedicată istoriei acestui sport, între orele 18:00 și 02:00. Vizitatorii pot descoperi obiecte și tricouri care au aparținut unor legende precum Hagi, Messi, Maradona sau Pelé, alături de sesiuni speciale de autografe și expoziții despre evoluția fotbalului. Accesul se face pe bază de bilet.

Muzeul Micul Paris

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Micul Paris propune o experiență specială la lumina lumânărilor, între orele 20:00 și 03:00. Vizitatorii sunt invitați să descopere atmosfera elegantă a Bucureștiului de altădată, într-o incursiune în stilul de viață și farmecul perioadei supranumite „Micul Paris”. Accesul se face pe bază de bilet, la preț redus.

Muzeul Național de Artă al României

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Național de Artă al României poate fi vizitat între orele 14:00 și 22:00, oferind acces la galeriile de artă românească și europeană, dar și la expozițiile temporare organizate în fostul Palat Regal. Vizitatorii pot participa și la tururi ghidate susținute de specialiștii muzeului. Accesul se face pe bază de bilet, în valoare de 32 de lei.

Muzeul Recordurilor Românești

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Recordurilor Românești poate fi vizitat între orele 18:00 și 02:00, oferind acces la unele dintre cele mai mari colecții private din lume. Vizitatorii pot descoperi colecții impresionante de fiare de călcat, aparate foto, tirbușoane și obiecte de filatelie și istorie poștală. Accesul se face pe bază de bilet.

Reptiland București

De Noaptea Muzeelor 2026, Reptiland București invită publicul să descopere o lume tropicală fascinantă, cu peste 45 de specii de reptile vii și ecosisteme spectaculoase amenajate pe o suprafață de 1.000 mp. Programul special se desfășoară între orele 10:00 și 22:00, iar accesul se face pe bază de bilet redus, în valoare de 30 de lei.

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” – Palatul Mogoșoaia

De Noaptea Muzeelor 2026, Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia își deschide gratuit porțile pentru vizitatori între orele 18:00 și 22:00. Publicul este invitat să descopere farmecul arhitecturii brâncovenești, grădinile palatului și expozițiile organizate într-o atmosferă specială, completată de recitaluri de muzică live.

Noaptea Muzeelor 2026 în Iași

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul UAIC din Iași invită publicul la o serie de activități dedicate istoriei, arheologiei, biologiei și patrimoniului cultural, organizate între orele 18:00 și 24:00. Programul include expoziții, ateliere interactive și experiențe de realitate virtuală, într-un eveniment dedicat explorării și descoperirii patrimoniului universitar și cultural.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul „Poni-Cernătescu”

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Poni-Cernătescu din Iași poate fi vizitat între orele 15:00 și 22:00, oferind publicului acces la expoziția de bază și la un spectacol literar-coregrafic susținut de elevii Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”. Evenimentul se desfășoară pe bază de bilet.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Unirii

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul poate vizita gratuit expoziția de artă contemporană semnată de artistul ieșean Sebastian Frost, organizată între orele 15:00 și 22:00. Evenimentul propune o incursiune în universul vizual contemporan, prin lucrări și instalații cu expresii artistice moderne.

Filiala Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I

De Noaptea Muzeelor 2026, Filiala Iași a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” invită publicul să descopere gratuit expoziția permanentă dedicată istoriei militare moderne din Moldova. Vizitatorii pot explora colecții și exponate despre evoluția artileriei române și fenomenul militar din ultimii 200 de ani, între orele 16:00 și 24:00.

Muzeul de Fizică al Facultății de Fizică — Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

De Noaptea Muzeelor 2026, vizitatorii pot descoperi gratuit o expoziție dedicată istoriei experimentelor din fizică, organizată la Facultatea de Fizică a UAIC Iași, între orele 19:00 și 24:00. Evenimentul include aparate științifice din secolele XIX–XX, demonstrații interactive și experiențe hands-on realizate alături de profesori și studenți-doctoranzi.

Muzeul de Zoologie al Facultății de Biologie — Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul colecțiilor didactice de zoologie al Facultății de Biologie din Iași poate fi vizitat gratuit între orele 18:00 și 22:00. Programul include tururi ghidate, colecții variate de faună și ateliere dedicate liliecilor și fluturilor de noapte, organizate împreună cu studenți și specialiști în biologie.

Muzeul Memorial Mihail Kogalniceanu – Complexul Muzeal National Moldova Iasi

În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, publicul este invitat la un recital de canto organizat în parteneriat cu Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Evenimentul are loc între orele 17:00 și 18:30, în salonul de muzică al muzeului, și este susținut de masteranzi ai Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale.

Muzeul Mitropolitan Iași

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Mitropolitan Iași își așteaptă vizitatorii cu un program special între orele 14:00 și 22:00. Pe lângă expoziția permanentă, publicul poate descoperi gratuit expoziții dedicate artei medievale, patrimoniului religios și istoriei Mitropoliei Moldovei, inclusiv piese prezentate în premieră după restaurare.

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul este invitat la o serie de expoziții și activități dedicate artei, eleganței și patrimoniului cultural, între orele 18:00 și 01:00. Programul include expoziții de pictură și bijuterii, ateliere interactive și o prezentare de modă inspirată din rafinamentul epocilor de altădată, într-o atmosferă dedicată creativității și artei.

Muzeul National al Literaturii Romane Iasi

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul are acces gratuit între orele 17:00 și 22:00 la întreaga rețea de muzee literare din Iași. Vizitatorii pot descoperi locuri emblematice precum Bojdeuca „Ion Creangă”, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, Muzeul „Mihai Eminescu” sau Casa Muzeelor, într-o incursiune dedicată patrimoniului cultural și literar al orașului.

Noaptea Muzeelor 2026 în Sibiu

Complexul Național Muzeal ASTRA

De Noaptea Muzeelor 2026, Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu invită publicul la o serie de activități organizate în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, între orele 18:00 și 23:00. Programul include ateliere pentru copii, ghidaje tematice și activități dedicate patrimoniului tradițional, în cadrul proiectului „Memoria secretă a obiectelor”. Accesul este gratuit.

Muzeul Național Brukenthal

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul poate vizita gratuit trei spații culturale din Sibiu, între orele 17:00 și 00:00: Sala cu frescă din Piața Mică, Muzeul Cinegetic „August von Spiess” și Muzeul de Artă Contemporană. Programul include acces la expoziții permanente și temporare, precum expoziția „Cealaltă față a lumii”.

Ce poti vizita în Timișoara în Noaptea Muzeelor 2026

MINA Timișoara

De Noaptea Muzeelor 2026, MINA – Museum of Immersive New Art din Timișoara propune o experiență spectaculoasă dedicată artei și tehnologiei, între orele 20:00 și 02:00. Vizitatorii pot descoperi show-uri imersive inspirate de marile muzee ale lumii și de operele unor artiști celebri precum Van Gogh, Monet sau Leonardo da Vinci. Biletele sunt disponibile cu reducere de 50%.

Muzeul Național al Banatului

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul din Timișoara este invitat la o experiență culturală complexă, între orele 18:00 și 01:00, cu expoziții, tabere medievale și ateliere interactive pentru toate vârstele. Programul include demonstrații de luptă și tir cu arcul, ateliere de fierărie, pictură medievală și bijuterii, dar și prezentări dedicate istoriei militare și tradițiilor din Evul Mediu.

Noaptea Muzeelor 2026 în Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia invită publicul la o seară în care istoria prinde viață, între orele 18:00 și 01:00. Programul include spectacole de reenactment, muzică, teatru, expoziții și ateliere interactive, oferind vizitatorilor o incursiune spectaculoasă în trecut.

Centrul Cultural Palatul Principilor – Casa Memorială Camil Velican

De Noaptea Muzeelor 2026, Casa Memorială „Camil Velican” din Alba Iulia își deschide porțile pentru vizitatori între orele 18:00 și 01:00. Publicul poate descoperi expoziția permanentă dedicată atmosferei unei epoci de altădată, iar de la ora 21:30 va avea loc proiecția filmului „Maria, Regina României”.

Noaptea Muzeelor 2026 în Cluj

Centrul Muzeal de Istorie Gherla

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul din Gherla este invitat la o serie de activități culturale organizate între orele 15:00 și 00:00. Programul include expoziții permanente și temporare, ateliere interactive, spectacole artistice și momente dedicate patrimoniului local, într-o atmosferă specială cu acces gratuit.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca

De Noaptea Muzeelor 2026, Galeria Națională din Cluj-Napoca invită publicul la o incursiune prin cinci secole de artă, între orele 18:00 și 24:00. Vizitatorii pot descoperi icoane transilvănene, lucrări semnate de Grigorescu și Luchian, dar și opere care surprind influențele modernismului european.

Muzeul de Mineralogie

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul din Cluj-Napoca poate descoperi o expoziție dedicată fascinantei lumi a mineralelor și nuanțelor de verde întâlnite în natură. Evenimentul, organizat între orele 18:00 și 24:00, propune o incursiune în universul culorilor minerale și al proprietăților spectaculoase ale acestora.

Noaptea Muzeelor 2026 în Constanța

Cazinoul Constanța

De Noaptea Muzeelor 2026, Cazinoul din Constanța își deschide porțile pentru vizitatori între orele 18:00 și 24:00. Publicul poate descoperi gratuit interiorul emblematicului monument Art Nouveau și povestea uneia dintre cele mai cunoscute clădiri de la malul Mării Negre.

Edificiul Roman cu Mozaic – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

De Noaptea Muzeelor 2026, Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța poate fi vizitat gratuit între orele 18:00 și 24:00. Vizitatorii au ocazia să descopere unul dintre cele mai spectaculoase monumente romano-bizantine din zona balcanică și impresionantul mozaic policrom care a făcut parte din vechiul centru comercial al cetății Tomis.

Muzeul de Artă Constanța

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul de Artă Constanța invită publicul să descopere gratuit expoziții de artă modernă și contemporană, ateliere creative și momente muzicale speciale, între orele 12:00 și 22:00. Evenimentul se desfășoară sub conceptul „Porțile deschise ale muzeului” și propune o experiență culturală dedicată artei, educației și patrimoniului artistic constănțean.

Noaptea Muzeelor 2026 în Brașov

Casa de Cultură a Municipiului Codlea – Muzeul Tradițiilor Codlene

De Noaptea Muzeelor 2026, publicul din Codlea este invitat să descopere gratuit opt expoziții permanente și expoziția temporară de etnografie „Ia-ți cămașa de valoare și hai la aniversare!”, între orele 18:00 și 24:00. Evenimentul propune o incursiune în patrimoniul local și tradițiile autentice ale zonei.

Muzeul Casa Muresenilor Brasov

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov își deschide gratuit porțile între orele 18:00 și 24:00. Vizitatorii pot descoperi expoziția permanentă dedicată familiei Mureșianu, alături de expoziția temporară „Brașov@Acasă”, completate de momente de animație muzicală.

Muzeul de Artă Brașov

De Noaptea Muzeelor 2026, Muzeul de Artă Brașov invită publicul la o experiență artistică dedicată dialogului dintre patrimoniu și arta contemporană, între orele 18:00 și 24:00. Vizitatorii pot descoperi expoziția „În căutarea naturii”, lucrări semnate de Lia și Dan Perjovschi, dar și expoziția permanentă care urmărește evoluția artei românești de la academism la avangardă. Accesul este gratuit.

