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Cele 5 competențe esențiale de care copiii de astăzi vor avea nevoie în lumea de mâine. Cum îi pregătim pentru o piață a muncii în continuă schimbare

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Doi băieți învață să repare o bicicletă
Doi băieți învață să repare o bicicletă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Într-o lume în care ritmul tehnologic reconfigurează de la o zi la alta piața muncii, una dintre cele mai mari provocări pentru părinții de astăzi este pregătirea copiilor pentru meserii care, în prezent, nici măcar nu există. Trecerea la era inteligenței artificiale și automatizarea proceselor repetitive schimbă radical setul de cunoștințe de care un tânăr va avea nevoie pentru a reuși pe plan personal și profesional.

Marii experți în educație și psihologie infantilă subliniază că memorarea informațiilor brute nu mai reprezintă un criteriu de performanță. În schimb, capacitatea de adaptare, modul de procesare a datelor și abilitățile interumane devin noile repere ale succesului. Există cinci competențe fundamentale pe care este esențial să le cultivăm copiilor încă din primii ani de viață.

Gândirea critică și creativitatea aplicată

Prima și poate cea mai importantă abilitate este gândirea critică. Într-un ocean de informații și știri, copiii trebuie învățați să chestioneze ceea ce citesc sau văd pe ecrane, să compare surse diferite și să își pună întrebări logice înainte de a accepta un adevăr ca fiind absolut. Această capacitate de filtrare îi protejează de dezinformare și le dezvoltă autonomia intelectuală.

În strânsă legătură cu analiza critică se află creativitatea. Depășind definiția clasică legată de desen sau muzică, creativitatea înseamnă de fapt abilitatea de a găsi soluții inedite la probleme complexe. Când o metodă obișnuită eșuează, un copil creativ va avea curajul să încerce o cale complet nouă, combinând noțiuni din domenii aparent deconectate.

Inteligența emoțională și comunicarea eficientă

Într-o societate hipertehnologizată, latura umană devine un atu din ce în ce mai prețios. Inteligența emoțională, capacitatea de a-și recunoaște, înțelege și gestiona propriile stări, dar și de a arăta empatie față de cei din jur, reprezintă baza pe care se construiesc relațiile sănătoase. Un copil echilibrat emoțional va face față mult mai ușor eșecurilor temporare sau presiunii din mediul școlar și social.

De asemenea, comunicarea eficientă și lucrul în echipă sunt indispensabile. Cei mici au nevoie să învețe nu doar cum să își susțină punctul de vedere cu argumente calme, ci și cum să asculte cu adevărat. Respectarea opiniilor divergente, negocierea și colaborarea pentru un scop comun sunt deprinderi care se formează în primul rând în familie, prin dialog deschis și fără întreruperi.

Adaptabilitatea și dorința de a învăța pe parcursul întregii vieți

Ultima, dar nu cea din urmă competență este adaptabilitatea sau capacitatea de a învăța continuu (conceptul de „lifelong learning”). Spre deosebire de generațiile anterioare, unde o meserie era practicată o viață întreagă, tinerii de mâine vor parcurge cel mai probabil mai multe etape de reconversie profesională.

Cultivarea curiozității naturale și normalizarea greșelilor ca etape firești din procesul de învățare le oferă copiilor încrederea de care au nevoie. Atunci când înțeleg că „nu știu” se poate transforma oricând în „nu știu încă”, ei devin adulți flexibili, pregătiți să îmbrățișeze schimbarea în loc să se teamă de ea.

Despre cum va arăta școala viitorului, cum folosim inteligența artificială fără să le diminuăm copiilor capacitatea de a gândi singuri și ce competențe vor conta în anii care vin se va vorbi și la Educația NEXT, proiectul Libertatea x British Council. Mai multe detalii, AICI.

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