De ce competențe vor avea nevoie copiii de astăzi pentru lumea de mâine? Marea dilemă a unei generații crescute în era inteligenței artificiale

Trăim un moment de cotitură istorică în care ecuația educației s-a schimbat radical. Copiii care intră astăzi în băncile școlii primare vor absolvi într-o lume guvernată de tehnologii pe care abia începem să le înțelegem, profesând în meserii care, în prezent, nici măcar nu au un nume.

Până nu demult, rețeta succesului părea simplă și predictibilă: note bune, memorarea riguroasă a manualelor, o facultate de prestigiu și stăpânirea unei limbi străine. Astăzi, într-o eră în care algoritmii de inteligență artificială pot redacta eseuri, pot rezolva ecuații complexe și pot traduce instantaneu în zeci de limbi, modelul clasic bazat pe acumularea pasivă de informație a devenit depășit.

În fața acestei realități, o întrebare devine tot mai apăsătoare pentru părinți, profesori și societate: Îi pregătim pe copiii noștri pentru lumea de mâine?

De la „Ce știi?” la „Ce poți face cu ceea ce știi?”

Informația a încetat să mai fie o resursă rară. Este pretutindeni, la un singur click sau prompt distanță. Prin urmare, adevărata valoare educațională nu mai constă doar în acumularea de informații, ci în capacitatea de a le filtra, analiza și aplica în mod creativ.

Sistemele educaționale din întreaga lume se află sub presiunea de a se reinventa. Nu mai vorbim doar despre alfabetizare digitală, ci despre o arhitectură complexă de future skills – competențe ale viitorului – care să le permită tinerilor să rămână adaptabili într-o lume hiper-tehnologizată.

Ce abilități vor conta în lumea de mâine?

Experții în educație de la British Council pun accent pe dezvoltarea competențelor transversale:

- Gândirea critică

Într-un ocean de dezinformare, deepfake-uri și conținut generat de AI, capacitatea de a pune întrebările corecte devine esențială. Copiii trebuie să învețe să evalueze sursele, să analizeze argumentele și să formuleze propriile concluzii.

- Creativitatea

Creativitatea nu se rezumă la artă. Ea înseamnă capacitatea de a conecta idei, de a privi o problemă din perspective diferite și de a găsi soluții noi.

- Comunicarea

A ști să comunici înseamnă să îți exprimi ideile cu claritate și empatie, să asculți și să construiești dialog între oameni cu perspective și backgrounduri diferite.

- Colaborarea și adaptabilitatea

Copiii de astăzi vor lucra într-o lume tot mai conectată, în echipe diverse și, foarte probabil, alături de sisteme de inteligență artificială. Flexibilitatea, colaborarea și capacitatea de adaptare vor conta tot mai mult.

Limba engleză: de la materie școlară la instrument pentru gândire globală

În acest ecosistem, și rolul limbii engleze se schimbă. Prin metode bazate pe proiecte, dezbateri, colaborare și rezolvarea unor probleme din lumea reală, învățarea limbii engleze poate deveni și un context pentru dezvoltarea gândirii critice, creativității și capacității de comunicare.

Nu este vorba doar despre a vorbi corect, ci despre a avea ceva relevant de spus într-o conversație globală.

Rolul părinților

Pentru părinți, misiunea este mai complicată ca niciodată. Cum găsim echilibrul între accesul la tehnologie și protejarea copilăriei? Cum îi sprijinim pe copii să devină independenți fără să punem asupra lor o presiune excesivă?

Răspunsurile nu vin din rețete fixe, ci din conversații între părinți, profesori, experți și copiii înșiși.

Educația NEXT | Libertatea × British Council

Pentru că aceste întrebări ne privesc pe toți, Libertatea, în parteneriat cu British Council, lansează Educația NEXT – Conversațiile care contează pentru viitorul copiilor noștri, un proiect editorial dedicat educației și viitorului noii generații.

Proiectul debutează cu un eveniment care va aduce împreună părinți, copii, experți în educație și jurnaliști Libertatea.

Pe 11 octombrie, in intervalul 11:00-15:00, la sediul British Council, vom încerca să găsim răspunsuri la câteva dintre cele mai importante întrebări ale momentului:

Cum va arăta școala viitorului?

Cum integrăm inteligența artificială în viața copiilor, fără a le diminua capacitatea de a gândi independent?

Cum dezvoltăm competențele de care vor avea nevoie într-o lume aflată într-o continuă schimbare?

Vrei să afli cum îți poți pregăti copilul pentru provocările de mâine?

Ai întrebări pentru experții British Council și pentru jurnaliștii Libertatea?

Înscrie-te și fii parte din Educația NEXT - conversația despre viitorul educației.