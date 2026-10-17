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Directoarea Colegiului Loga din Timișoara se retrage din concursul de directori, acuzând lipsa de transparență

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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Violeta Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „CD Loga” din Timișoara
Violeta Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „CD Loga” din Timișoara. Sursa foto: Violeta Estrella Bontilă/Facebook
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Violeta Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „C.D. Loga” din Timișoara, a precizat sâmbătă, 17 octombrie, că s-a retras dintr-o „chestiune de principiu” din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat. Decizia sa este motivată de faptul că nu dorește să valideze, prin participarea sa, un concurs pe care îl consideră „netransparent” și „controversat”.

Cuprins:

Directoarea Colegiului „C.D. Loga” din Timișoara s-a retras de la concurs

Violeta Bontilă promovase, pe 13 octombrie, prima probă a concursului, de evaluare a competențelor, susținând atunci că experiența examenului a făcut-o să se simtă umilită. Ea a criticat lipsa ciornelor, timpul limitat și modul în care au fost formulate subiectele de raționament verbal, numeric și logic. După promovarea primei probe, ea precizase că se gândește dacă va mai participa la următoarele probe.

Între timp, profesoara a luat și o decizie finală: de a se retrage de la concurs. Ea subliniază, însă, că acest lucru nu înseamnă că își va da demisia din funcția de director.

„Am decis să mă retrag din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Precizez de la bun început că retragerea din concurs NU înseamnă demisia mea din funcția de director. Voi continua să îmi îndeplinesc responsabilitățile în limitele mandatului și ale cadrului legal”, a precizat Violeta Bontilă, sâmbătă, pe Facebook.

Motivele retragerii

Ea a explicat că se retrage de la concurs „dintr-o chestiune de principiu”.

„Nu mă retrag de teamă și nici din lipsă de pregătire. Am promovat concursurile din 2016 și 2021, fără sprijin politic, fiind un om apolitic. Am promovat și prima probă a actualului concurs, cea atât de controversată. Mă retrag dintr-o chestiune de principiu. Nu doresc să validez prin participarea mea un concurs netransparent, controversat, în urma căruia oameni care nu au promovat au fost supuși unui adevărat linșaj public. Nu am mai văzut niciodată asemenea reacții față de rezultatele unui examen!”, a adăugat profesoara.

Ea susține că ceea ce s-a întâmplat în spațiul public, în ultimele zile, a fost „bullying în toată regula”.

„Și mă întreb: unde sunt acum toți cei care vorbesc despre combaterea bullyingului? Părinți, profesori, oameni care condamnă, pe bună dreptate, umilirea copiilor? Ceea ce am văzut în spațiul public în ultimele zile este bullying în toată regula! Da, există bullying și între adulți! Iar faptul că un om nu a promovat un examen nu dă nimănui dreptul să îl umilească”, a mai subliniata aceasta.

Directoarea Colegiului Național „C.D. Loga” din Timișoara se întreabă, retoric, că „de când rezultatul unui test de o oră anulează experiența, munca și demnitatea profesională a unui om?”.

„Mă retrag dintr-un concurs ale cărui condiții refuz să le legitimez”

Violeta Bontilă a criticat, încă o dată, modul în care a fost organizată prima probă: „erori, lipsă de transparență, o metodologie pe care o consider făcută pe genunchi, condiții de examinare pe care le-am perceput ca umilitoare și întrebări serioase privind calibrarea itemilor”.

Profesoara afirmă că are încredere „în concursuri serioase, exigente, transparente, care să verifice competențe reale”, dar că nu poate accepta ca evaluarea profesională „să devină un prilej de umilință publică”.

„Am spus întotdeauna că nu țin la fotoliul de director. Și repet: nu țin, oameni buni, la acest fotoliu! Mi-am dorit această funcție pentru ceea ce puteam construi în școala mea, nu pentru funcția în sine. Dar nu cu orice preț. Consider că, prezentându-mă la următoarele probe, aș valida prin propria participare exact ceea ce critic. De aceea, aleg să mă retrag. Dacă voi mai participa la vreun concurs pe post, o voi face în cu totul alte condiții. Respect decizia celor care aleg să continue și cer același respect pentru decizia mea. Nu fug de responsabilitate. Mă retrag dintr-un concurs ale cărui condiții refuz să le legitimez”, a concluzionat Violeta Bontilă.

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Tags: educatie Ministerul Educaţiei Stiri Județul Timiș Stiri Timisoara
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