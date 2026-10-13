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Cum a reacționat directoarea unui liceu de top din Timișoara după ce a promovat proba de competențe a concursului pentru directori: „Nu sunt bucuroasă. Mă simt umilită. Rușine!”

Laura Macavei
Laura Macavei
Reporter Educație
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Violeta Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara. Foto: arhivă personală
Violeta Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara. Foto: arhivă personală
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Violeta Bontilă, directoarea Colegiului Național „C.D. Loga” din Timișoara, a promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, dar spune că experiența examenului a făcut-o să se simtă umilită. Profesoara critică lipsa ciornelor, timpul limitat și modul în care au fost formulate subiectele de raționament verbal, numeric și logic. Ea se gândește dacă va mai participa la următoarele probe și propune ca politicienii care conduc țara sau candidează pentru funcții de conducere să susțină același test.

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Directoarea Colegiului „C.D. Loga” din Timișoara critică dur modul de organizare al concursului

Violeta Bontilă, directoarea Colegiului Național „C.D. Loga” din Timișoara, a promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat, desfășurată marți, 13 octombrie 2026. Rezultatul nu a făcut-o însă să se bucure, ci a determinat-o să critice public modul în care a fost organizată evaluarea.

„Am promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Măcar în viziunea Ministerului (Ne)Educației, nu sunt incompetentă! Bine că sunt ei competenți, se vede cu ochiul liber!”, a scris directoarea într-o postare în care și-a exprimat nemulțumirea față de condițiile examenului.

Profesoara spune că a fost deranjată de mai multe aspecte ale probei, de la lipsa foilor de ciornă până la timpul scurt acordat pentru rezolvarea unor subiecte care necesitau citire și analiză. „Nu, nu sunt bucuroasă. Mă simt umilită!”, a transmis aceasta.

Lipsa ciornelor, „picătura care a umplut paharul”

Unul dintre cele mai criticate aspecte ale examenului a fost lipsa ciornelor, necesare în special pentru exercițiile de raționament numeric și logic. „Lipsa ciornelor a fost, pentru mine, picătura care a umplut paharul. Să organizezi o probă de raționament numeric și logic fără să le oferi candidaților posibilitatea de a face calcule pe hârtie mi se pare de neconceput!”, a declarat Violeta Estrella Bontilă.

Directoarea afirmă că a fost nevoită să facă unele calcule direct pe foaia cu subiecte, situație pe care o consideră nepotrivită pentru un examen de acest tip. „Am calculat printre itemii de răspuns de pe foaia cu subiecte, mai mult decât penibil”, a scris aceasta. În opinia sa, capacitatea de a rezolva probleme contra cronometru, fără ciornă și fără calculator, nu este neapărat o măsură relevantă a competenței manageriale în secolul XXI.

Violeta Bontilă: „Texte lungi, alambicate”, într-un timp extrem de scurt

Directoarea critică și modul în care au fost concepute subiectele, susținând că unele texte au fost lungi și dificil de analizat în timpul disponibil.

„De la lipsa ciornelor, o situație generalizată la nivel național (se pare că potențialii directori nu au nevoie de ciorne), la «coloratul» unor pătrate uriașe pe foaia de răspuns, până la texte lungi, alambicate, care trebuiau citite, analizate și interpretate într-un timp extrem de scurt. Urât! Foarte urât!”, a transmis directoarea.

Proba de evaluare a competențelor a constat în rezolvarea unui test standardizat cu 20 de itemi, pentru care candidații au avut la dispoziție maximum 60 de minute. Testul a inclus șapte întrebări de raționament verbal, șapte de raționament numeric și șase de raționament logic.

Potrivit Ministerului Educației, subiectele au vizat situații ipotetice din activitatea curentă a unei școli, iar nota minimă pentru promovare a fost 6. Nota obținută la această probă nu intră în media finală a concursului, însă promovarea este obligatorie pentru continuarea procesului de selecție.

O altă nemulțumire a directoarei Colegiului Național „C.D. Loga” este lipsa unor modele de itemi puse la dispoziția candidaților înainte de examen. „Și mă întreb: cine a mai văzut un examen fără modele de itemi puse la dispoziția candidaților, fără repere clare pentru pregătire? Cum poți evalua corect niște competențe în asemenea condiții?”, a întrebat aceasta.

Critica sa vizează atât condițiile concrete în care s-a desfășurat proba, cât și predictibilitatea evaluării pentru profesorii care aspiră la funcții de conducere în școli.

Violeta Bontilă: „Mă gândesc foarte serios dacă voi mai participa la următoarele probe”

Deși a promovat prima etapă a concursului, Violeta Estrella Bontilă spune că ia în calcul să nu mai continue procedura. „Mă gândesc foarte serios dacă voi mai participa la următoarele probe. Nu pentru că nu aș putea (se pare că azi am demonstrat că da), ci pentru că mă întreb câtă umilință trebuie să mai accepte un profesor pentru a demonstra că este competent”, a scris directoarea.

Declarația vine în contextul în care concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct continuă cu proba scrisă, programată pentru 20 octombrie 2026, urmată de evaluarea proiectelor manageriale și de interviuri.

Propunerea directoarei pentru politicieni: același examen, fără ciornă

În mesajul său, directoarea a lansat și o provocare către politicienii care conduc țara sau candidează pentru funcții de conducere.

„Și am o propunere: TOȚI politicienii aflați la conducerea țării sau care candidează pentru o funcție de conducere a țării să susțină o asemenea probă eliminatorie, într-o singură oră, fără ciornă!”, a scris aceasta. Profesoara este convinsă că rezultatele politicienilor ar fi slabe dacă ar fi supuși aceleiași evaluări. „Sunt convinsă că nu ar promova mai mult de 15%. Și cred că sunt optimistă!”, a adăugat ea. Mesajul directoarei se încheie cu un reproș adresat celor responsabili de organizarea examenului: „Rușine!”

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Tags: educatie Ministerul Educaţiei
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