Ana Pandeli i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Codin Maticiuc, de ziua lui de naștere. Află ce a mărturisit despre căsnicia lor.

Ana Pandeli și Codin Maticiuc formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul românesc. Cu ocazia zilei de naștere a actorului, partenera sa de viață a marcat momentul și pe rețelele de socializare, unde a distribuit fotografii rare cu ei.

Mărturisirea sinceră a Anei Pandeli de ziua lui Codin Maticiuc

Ana Pandeli a vorbit deschis despre contrastele din viața de cuplu și despre intensitatea stărilor pe care le trăiește alături de tatăl copiilor ei.

„E greu să-ți găsești declarațiile pentru un om care simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12, iar în celelalte 6 te ridică mai departe de cer. Dar nici nu mi-ar ajunge cuvintele pentru câte lumi inimaginabil de frumoase am trăit cu el… Și-s convinsă că nimeni altcineva nu ar fi știut drumul până acolo. Și oricât de greu mi-ar fi uneori cu el, tot lângă el îmi e cel mai bine. La mulți ani, celui mai OM dintre toți oamenii!”, a transmis Ana Pandeli.

De-a lungul timpului, Ana Pandeli a preferat să rămână o prezență discretă și să își susțină partenerul de viață în toate demersurile sociale și profesionale pe care acesta le demarează.

Codin Maticiuc și Ana Pandeli s-au căsătorit în secret în urmă cu 3 ani

Într-un interviu pentru viva.ro, Codin Maticiuc a vorbit despre decizia de a se căsători cu Ana Pandeli, femeia cu care are două fetițe. Chiar dacă a avut o imagine de cuceritor, el este familist și un tată implicat în creșterea celor trei copii.

Ana Pandeli a mai fost căsătorită și are un băiat din căsnicia anterioară. Codin Maticiuc are o relație foarte bună cu fostul soț al partenerei sale și chiar s-au întâlnit de câteva ori.

Maticiuc a explicat care au fost motivele pentru care a decis să se căsătorească cu Ana Pandeli, deși nu avea în plan să facă acest pas.