Antrenorii de la Vocea României și-au completat echipele cu noi concurenți

Talentul, emoția și răsturnările de situație au definit ediția de aseară Vocea României, în care concurenții au urcat pe scenă cu povești impresionante și voci care i-au pus la încercare pe Smiley, Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia Brenciu și Theo Rose. 10 concurenți noi au completat echipele antrenorilor.

Seara a adus momente neașteptate, patru scaune întoarse și confruntări între antrenori, hotărâți să atragă cele mai puternice voci în echipele lor. Dincolo de momentele muzicale, poveștile concurenților au adus emoție unei ediții în care pasiunea pentru muzică a fost în prim-plan.

10 concurenți au completat echipele antrenorilor

Aseară, echipa lui Theo și Horia s-a mărit cu încă două voci puternice: Gabriela Amza și Briana Văduva, ambele reușind să-i impresioneze pe toți cei cinci antrenori, în timp ce Dragoș Anghel și Cătălina Mihai au ales să continue competiția alături de Smiley.

Mina Blue, care a întors toate scaunele, a ales să continue în competiție alături de Irina Rimes. Tot în echipa antrenoarei sunt și Bogdan Selagea, Marilu Colica și Ștefania Gurscaia. Nici Tudor Chirilă nu a rămas fără concurenți noi: Radu Săndulescu și Rebecca Zaharia au ales să meargă în concurs alături de el.

Câți oameni s-au uitat la Vocea României

Ediția de aseară Vocea României a înregistrat audiențe record pentru acest sezon, cu 16% mai mult față de media edițiilor anterioare și a fost lider de audiență în intervalul 20:28 – 24:02, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Emisiunea a înregistrat 7.2 puncte de rating și 25.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.9 puncte de rating și 21.0% share. În rândul publicului Național 4+, în același interval orar, emisiunea a înregistrat 7.0 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.3 puncte de rating și 16.3% share.

Peste 3.1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut al emisiunii, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:54, aproape 1.7 milioane de români se uitau la Vocea României.