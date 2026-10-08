„Asia Express” 8 octombrie 2026. Concurenții intră în cursa pentru ultima șansă. Misiune neașteptată în această seară

Ediția de aseară a adus o nouă provocare spectaculoasă în Asia Express – Drumul Mătăsii 2026, unde lupta pentru Imunitatea Mică a început cu un joc desprins parcă din viitor, concurenții fiind nevoiți să poarte exoschelete portabile. Cursa i-a purtat apoi către impresionantul complex de sculpturi rupestre de la Dazu, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, unde viteza a trecut pe plan secund, iar atenția la detalii a devenit esențială.

La întoarcere, Marius Damian i-a supus unui test de cunoștințe despre sit, cele cinci întrebări punând o presiune uriașă pe echipe: pentru a continua cursa, acestea au trebuit să ofere cel puțin trei răspunsuri corecte, în caz contrar fiind nevoite să refacă vizita.

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, Cursa pentru ultima șansă din etapa a cincea Asia Express – Drumul Mătăsii îi va purta pe concurenți în lumea urșilor Panda. Ajunși în Chengdu, echipele aflate în pericol vor avea parte de o cursă cu totul diferită, în care unul dintre cele mai iubite simboluri ale Chinei va deveni firul roșu al întregii zile. De la întâlnirea cu adevărații urși Panda până la teatru de umbre, costume, ședințe foto și o misiune neașteptată despre dragoste, fiecare probă va dezvălui o altă față a orașului.

Prima întâlnire va fi chiar cu adevărații urși Panda. De această dată, viteza, gălăgia și agitația specifice unei curse Asia Express vor trebui lăsate deoparte. Concurenții vor primi o listă cu momente din viața de zi cu zi a urșilor pe care trebuie să le surprindă în fotografii: un panda care mănâncă bambus, unul care se cațără, se joacă, doarme în poziții imposibile sau privește direct spre cameră.

Pentru a obține primul abțibild Panda și următorul indiciu, echipele vor avea nevoie de zece fotografii corecte. Însă regulile vor fi stricte: orice gest care ar putea deranja animalele, de la alergat până la țipat, va fi penalizat. Astfel, concurenții vor fi obligați să își schimbe complet ritmul și să aștepte ca protagoniștii zilei să le ofere cadrele de care au nevoie.

De la urșii Panda adevărați, cursa va continua către Chengdu Shadow Play Art Museum, unde echipele vor descoperi o altă lume. Într-un atelier de teatru de umbre, concurenții vor trebui să picteze și să asambleze o marionetă Panda, reproducând cât mai fidel modelul primit.

Misiunea nu se va opri însă aici. După ce vor învăța zece mișcări de mânuire a marionetei, concurenții vor trebui să creeze o poveste și să urce pe scenă. Publicul va fi cel care va decide dacă momentul lor artistic merită să îi trimită mai departe, iar echipele care nu vor obține suficiente voturi vor fi obligate să se întoarcă la repetiții.

Apoi, rolurile se vor inversa, iar concurenții vor deveni ei înșiși urși Panda. Îmbrăcați în costume și „înarmați” cu bambus, vor ajunge într-unul dintre locurile dedicate simbolului orașului și vor avea de recreat în fotografii comportamente inspirate de simpaticii urși.