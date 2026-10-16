Bianca Iotu a întreținut relații intime cu Narcis Bujor la „Insula iubirii”. Nu regretă imaginile apărute la TV: „Am fost foarte conștientă de alegerile mele”

Bianca Iotu, concurentă la „Insula Iubirii”, a vorbit despre momentele intime din timpul emisiunii și a răspuns criticilor primite în mediul online. Aceasta a recunoscut că a făcut dragoste în fața camerelor de filmat și a condamnat mesajele jignitoare și amenințările primite.

Bianca Iotu a făcut declarații despre experiența trăită la „Insula Iubirii” 2026. Fosta concurentă a abordat direct subiectul momentelor intime din cadrul reality show-ului și a transmis că își asumă alegerile făcute. Bianca Iotu, care a venit la Insula iubirii alături de Remi, a întreținut relații intime cu ispita Narcis Bujor, iar imaginile au fost difuzate în promo-ul emisiunii.

După reacțiile apărute în mediul online, Bianca a decis să le răspundă celor care au criticat-o. Ea a spus că nu înțelege de ce viața sa intimă a devenit un subiect atât de discutat și a făcut diferența între opiniile telespectatorilor și mesajele pe care le consideră jignitoare sau amenințătoare.

„Hai să lămurim o chestie, pentru că iar am devenit subiect național. Care este problema că am făcut dragoste la Insula Iubirii? Cu ce vă deranjează? N-ați mai văzut scene intime la televiziune? Eu înțeleg că emisiunea asta este făcută pentru a vedea cine cade sau nu în ispită, dar de la asta până la hate, amenințări, jigniri și cuvinte urâte este cale lungă.

Și să știți că nu o să mă vedeți dezbrăcată, lucru de care se preocupă toți. Atâta dramă că am făcut dragoste la televizor! Suntem în 2026. Pe voi vă deranjează dragostea în sine sau faptul că am făcut eu asta? Vă recomand să vă analizați propria viață intimă”, a transmis Bianca Iotu în mediul online.

Ce le-a răspuns celor care au criticat-o

În mesajul său, Bianca Iotu a contestat reacțiile pe care le-a primit după apariția imaginilor din emisiune. Fosta concurentă consideră că deciziile privind viața intimă țin de fiecare persoană și că acestea nu ar trebui să devină un motiv pentru jigniri sau amenințări.

Bianca a subliniat că își asumă ceea ce a făcut și că nu consideră că trebuie să ofere explicații publicului pentru alegerile sale personale. Totodată, a atras atenția asupra comentariilor negative care au apărut în mediul online.

Bianca Iotu spune că nu s-a simțit vulnerabilă

Fosta concurentă a abordat și felul în care unii dintre cei care au comentat situația au descris-o drept vulnerabilă. Bianca a respins această interpretare și a spus că a fost conștientă de propriile decizii.