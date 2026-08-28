„Insula iubirii” 2026 începe pe 4 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul de la Antena 1

Când începe Insula iubirii 2026

Sezonul 10 al emisiunii „Insula iubirii” începe pe 4 septembrie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Noul sezon aduce cinci cupluri care își vor testa relațiile în Thailanda, alături de ispite, în cadrul experimentului prezentat de Radu Vâlcan.

Concurenți Insula iubirii 2026. Ce cupluri participă la Insula iubirii

Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă

Prințul Marco și Bianca

Direct din Italia, vin Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, în vârstă de 33, respectiv 27 de ani. Cei doi sunt într-o relație de 10 ani și căsătoriți de 3 ani, fiind cuplul cu cea mai lungă poveste de dragoste din acest an.

S-au cunoscut în Italia și acolo și-au construit o viață împreună. Acum sunt antreprenori și dețin un local de succes, care le permite să-și consolideze planurile pe termen lung. Prima dată când a văzut-o, Bianca lucra într-un bar, iar Prințul Marco a știut că este femeia potrivită pentru el și pentru ceea ce visa.

Remi Dobre și Bianca Iotu

Remi și Bianca

Cel de-al doilea cuplu din acest an este format din Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani. Sunt împreună de trei ani și povestea lor s-a scris într-un mod special, lăsând în urmă diferența de vârstă și de experiențe anterioare.

Bianca este instructor de pilates și are propriul ei studio, acolo unde își lasă pasiunea să se întâlnească cu persoanele dornice să facă mișcare și să simtă o schimbare în stilul de viață. Remi este creator de conținut, iar materialele lui din mediul online au devenit în ultima vreme tot mai virale, datorită modului original în care sunt create.

S-au cunoscut prin fratele Biancăi, prieten cu Remi, când erau într-o altă țară pentru un festival. Diferența mare de vârstă i-a făcut să creadă că nu ar putea fi ceva între ei, însă timpul le-a demonstrat contrariul. Ea nu locuia în România, însă a decis să-și schimbe viața și s-a mutat pentru a-și dezvolta pasiunea pentru pilates.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo)

Nattasha și Lorenzo

Cel de-al treilea cuplu din acest an este format din Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo). Cei doi sunt stabiliți în Marea Britanie, au 31 de ani și sunt într-o relație de un an și șapte luni. Acum au simțit că e o momentul perfect să se testeze și să realizeze dacă sunt pregătiți de un posibil nou pas împreună.

Spre surprinderea multor persoane, ea are o meserie atipică, este dominatoare, în timp ce el este excavatorist și creator de conținut, fiind cunoscut de pe Tik Tok, acolo unde a reușit să aibă mai multe materiale virale.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion de la Insula iubirii

Cea de-a patra pereche din sezonul MAXIM este formată din Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani. Cei doi sunt într-o relație de aproape trei ani și au simțit că e momentul să facă un nou pas pentru un viitor împreună: să vadă cum le este, atunci când stau separați pentru 21 de zile.

Ionuț este hairstylist, în timp ce Claudia lucrează tot în domeniul de beauty, fiind Nail Artist. El este balanță, iar ea scorpion, iar între ei pot sări scântei, atunci când liniștea dispare și lasă loc vreunui conflict.

Marcel Andrei și Armina

Marcel și Armina Insula iubirii 2026

Marcel Andrei revine la Insula Iubirii, de această dată, alături de soția lui, Armina. Cei doi sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit. Locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.

S-au cunoscut online, înainte de participarea lui Marcel în show și s-au văzut pentru prima dată când el a revenit din Thailanda. Acum, vor să arate că sunt un cuplu stabil și că o dragoste reală nu lasă loc de infidelități.

Ispite Insula iubirii 2026

Ispite feminine Insula iubirii 2026

Cine este Frankie (Cristina Belu)

Născută în zodia Rac și de profesie artist vizual, Frankie, pe numele ei real Cristina Belu, în vârstă de 35 de ani, îmbină pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru tot ce ține de sculptat, zugrăvit, pictat și multe altele. Ea este o femeie care nu poate trece neobservată și care știe bine ce vrea de la viață și de la omul de lângă ea.

Cine este Andreea Homescu

Născută în zodia Vărsător, Andreea Homescu a fost asistentă medicală și a cochetat cu zona de creare de conținut, iar zâmbetul ei poate fi unul molipsitor. Deși emoționată la sosirea în Thailanda, simte că este experiența care o poate schimba, așa că o va trăi la maxim.

Cine este Sandra Vintilă

În viața de zi cu zi, Sandra Vintilă, o tânără în vârstă de 33 de ani, născută în zodia Fecioară, este manager de resurse umane. Iar în show-ul de la Antena 1 vrea să arate că prin naturalețe și sinceritate poți obține tot ceea ce îți dorești.

Sandra Vintilă afirmă că este pasionată de fitness și că iubește să citească, dar și să meargă în cât mai multe călătorii. În trecut, ea a apărut și într-un videoclip, „Obsesie”, lansat de David Radu.

Cine este Florina Carafă

Florina Carafă, un Capricorn desăvârșit în vârstă de 30 de ani, lucrează în domeniul IT, ca Automation Developer. „Vreau să fiu eu, să fiu respectuoasă, dar să-mi dau voie să fac ce simt, să mă distrez, să mă bucur de experiență la maximum”, a spus ea înainte de a-i descoperi pe bărbații din cuplurile acestui nou sezon.

Florina Carafă lasă pentru o perioadă lumea IT-ului deoparte, intră în universul Insula Iubirii 2026 și vrea să se surprindă în primul rând pe ea, ieșind din zona de confort.

Cine este Daniela Pană

Daniela Pană are 30 de ani, este născută în zodia Rac și este manager de marketing. La prima vedere, ea este cea care știe să aducă starea de bine în orice grup sau locație.

Nu și-a făcut așteptări înainte de a ajunge la Insula Iubirii 2026, dar e convinsă că va fi genul de trăire pe care o va păstra peste ani, așa că e decisă să o trăiască la cote înalte: „Este o experiență unică, de care vreau să mă bucur în totalitate și în care probabil voi mai descoperi lucruri la mine. O să mă ajute, cu siguranță”.

Cine este Larisa Spătaru

Născută în zodia Fecioară și stabilită în Italia, unde este designer vestimentar, Larisa Spătaru, în vârstă de 28 de ani, știe să surprindă cu fiecare apariție. După ce a absolvit studii de specialitate în Peninsulă, Larisa Spătaru a rămas acolo.

Cine este Rebecca Toma

Născută în zodia Rac, Rebecca Toma are 24 de ani și este cea mai tânără ispită feminină din noul sezon al show-ului de la Antena 1. Ea este cunoscută de public de la Kanal D, din emisiunea „Casa iubirii” și din mediul online, fiind un creator de conținut apreciat de urmăritori.

Potrivit celor spuse de către ispită, Rebecca Toma știe că Insula Iubirii 2026 este fix emisiunea care îi va aduce ce are nevoie și o va face să se schimbe cu adevărat. Născută în Craiova, Rebecca Toma a crescut în Italia, iar în momentul în care părinții ei s-au despărțit, ea s-a întors alături de mama ei în România și a absolvit Facultatea de Jurnalism în București.

Ea a fost descalificată de la „Casa iubirii” după ce a intrat în conflict cu o altă concurentă și după ce pe internet a apărut un clip viral cu ea alături de fostul iubit.

Cine este Oana Rusu

În vârstă de 30 de ani, Oana Rusu este născută în zodia Fecioară, e pasionată de make up și acreditată în acest domeniu, iar acum vrea să trăiască o nouă experiență în viața ei.

„Vreau să fiu o persoană cât mai autentică, să nu mă rușinez cu nimic, să-mi arăt pe deplin personalitatea. Știu că am multe de oferit, am o personalitate spumoasă, dar uneori mă închid în mine. Aici fiind relaxată, pot să fiu eu însămi 100%. Sincer, mi-ar plăcea date-uri distractive. Sunt și romantică de obicei, dar nu extrem. Aș vrea să mă distrez! Sunt nebunatică, îmi plac și sporturile extreme, îmi place adrenalina, m-aș vedea la astfel de date-uri. Cred că și partenerul s-ar distra alături de mine”, a spus Oana Rusu în exclusivitate pentru Libertatea despre experiența ei de la Insula Iubirii 2026.

Cine este Gabriella Barbu („Ispita lui Montoya”)

Pe lângă numele noi care vin în 2026 ca ispite feminine la Insula Iubirii există și o tânără care a reușit să devină cunoscută la „La Isla de las Tentaciones”, ediția din Spania a celebrului show difuzat în România de Antena 1.

Este vorba despre Gabriella Barbu, o româncă stabilită în Spania ce și-a creat renumele de „Ispita lui Montoya”, după ce a fost protagonista unor scene fierbinți cu Jose Carlos Montoya, pentru că acesta a fost trădat de iubită în cel de-al 8-lea sezon.

Născută în România, dar mutată în Murcia (Spania), Gabriella Barbu are 28 de ani și este Scorpion. Ea fost ispită și în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii Spania, acolo unde a început o relație cu Alex Girona. Pe lângă cele două sezoane ale show-ului „La Isla de las Tentaciones”, Gabriella Barbu a mai participat într-o altă emisiune din Spania: „Los vecinos de la casa de al lado”.

Cine e Andrușca (Andreea Aurică)

Cunoscută de anul trecut, Andrușca, pe numele ei real Andreea Aurică, revine în emisiune. Are 27 de ani, este născută în zodia Vărsător și este hairstylist. Viața ei s-a schimbat total, s-a mutat la București și acum vrea să fie descoperită în totalitate de către cei de acasă.

„Experiență nouă, trăiri noi, sentimente noi, o nouă redescoperire față de mine însămi… Și, de ce nu, poate noi începuturi! Și bineînțeles, în același timp, noi prietenii”, a spus ea înainte de Insula Iubirii 2026.

De anul trecut și până acum, Andrușca a devenit o voce în online și a reușit să strângă o comunitate care o susține și care și-a dorit să o revadă la Antena 1.

Ispite masculine de la Insula Iubirii 2026

Cine este Vlad Calomfir

„Nu-mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, a spus Vlad Calomfir, cunoscut ca DJ CalVee, după ce s-a aflat că participă în rolul de ispită la Insula Iubirii 2026.

Potrivit informațiilor de pe internet, DJ CalVee nu a mixat doar în România, ci și în țări precum China, Grecia și Spania. Originar din București, el s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Arad, iar în trecut a fost și dansator.

„Am un amalgam de sentimente și abia aștept să trăiesc experiența. Deja e o atmosferă prietenoasă între noi, băieții, și sunt sigur că o să o menținem pe toată durata emisiunii. Să fie o atmosferă cât mai degajată. Având în vedere că lucrez cu oamenii și că sunt în jurul a multor persoane de sex feminin, am emoții. Vreau să trăiesc emoții ca toată lumea și nu-mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, a spus Vlad Calomfir în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Alberto Grecu

În vârstă de 26 de ani, Alberto Grecu este zodia Leu și se recomandă ca antreprenor și creator de conținut. El este fan al emisiunii de la Antena 1 și a afirmat că s-a uitat în trecut la Insula Iubirii, fiind curios cum se va simți el în show.

„E o bucurie de a trăi Insula și de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”, a spus Alberto Grecu înainte ca Insula Iubirii 2026 să înceapă, afirmând totodată că nu are niciun plan făcut despre cum să le ispitească pe concurente.

Originar din Oltenia, tânărul a locuit pentru o perioadă și în Italia, acolo unde a studiat, după care s-a întors în România. Iar de câțiva ani este și model! Potrivit informațiilor pe care le-a oferit chiar el în mediul online, Alberto Grecu nu consumă alcool, iar de aproximativ 10 ani singurul lichid pe care îl bea este apa.

Dacă pe Instagram are 11.000 de urmăritori, Alberto Grecu stă mult mai bine pe TikTok: a adunat până în prezent aproape 4 milioane de aprecieri și are peste 300.000 de fani. Iar unii internauți afirmă chiar că el ar fi căsătorit!

Cine este Iulian Bogdan

Iulian Bogdan este funcționar la căile ferate din Italia și spune despre el că uneori este mai retras, dar că este conștient că se poate folosi de alte atuuri pentru a atrage atenția fetelor.

Născut în zodia Berbec, românul stabilit în Italia vede experiența Insula Iubirii 2026 ca șansa perfectă să-și iasă din zona de confort și să se lase descoperit. El vrea să-și dea voie nu doar la cunoaștere, ci și la sentimente. Dar e conștient că nu va fi deloc ușor.

Cine este Daniel Chiorean

Născut în zodia Capricorn, Daniel Chiorean este model și online fitness coach, iar la 35 de ani forma lui fizică este una de invidiat. Tânărul are multe tatuaje care pot fura privirile celor din jur, vine sigur pe el în această experiență și vrea să fie descoperit exact așa cum este, deoarece garantează multă naturalețe.

Chiar dacă la prima vedere fură atenția cu un corp bine lucrat și cu tatuajele pe care le are, Daniel Chiorean admite că este mai mult de atât de descoperit la el. Viața l-a purtat prin experiențe diverse și are deja bifate mai multe prezențe pe copertele unor cărți internaționale.

Cine este Eduard Vlădescu

Născut în zodia Vărsător, tânărul în vârstă de 33 de ani afirmă că este sigur pe el și decis să împărtășească în cadrul show-ului unele dintre experiențele lui de viață. Eduard Vlădescu vrea să fie cât se poate de transparent și să le dea o șansă tuturor să-l cunoască.

Eduard Vlădescu a lăsat pentru o perioadă aviația deoparte și a ales ca unică destinație Thailanda: recunoaște că timpul este o problemă în viața lui, fiind mereu ocupat, însă acum pune totul pe pauză și vrea să trăiască experiența!

În prezent, el locuiește în București, însă este din Ploiești, acolo unde a urmat cursurile Universității de Petrol și Gaze. În trecut, Eduard Vlădescu a fost model și a colaborat inclusiv cu Cătălin Botezatu, cel care l-a dus și în diferite emisiuni, precum cea a lui Dan Capatos.

Cine este Dima Roșca

Bărbatul în vârstă de 33 de ani are o carieră impresionantă în sport: este multiplu campion mondial la dans la bară! Mai mult decât atât, el a pus bazele Pole Dance Academy și vine la Insula Iubirii 2026 convins că este un moment perfect pentru a-și face apariția în celebra emisiune de la Antena 1.

„Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, a spus Dima Roșca înainte de startul difuzării show-ului.

Născut la Chișinău, bărbatul în vârstă de 33 de ani face parte din anul 2023 din Federația Română de Pole Fitness și Sport. Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 a studiat la Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv (LIMPS) din Republica Moldova, după care a urmat cursurile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București (România).

Cine este Mirel Gheorghe

Mirel Gheorghe, în vârstă de 26 de ani, este cel mai tânăr dintre toate ispitele masculine și se recomandă ca fiind un antreprenor în mai multe domenii de activitate. Mai mult decât atât, acesta afirmă despre el că are un zâmbet molipsitor, că aduce mereu starea de bine și crede cu tărie că va fi sezonul în care să se integreze perfect.

„Mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile, dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”, a spus Mirel Gheorghe înaintea debutului sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii.

Tânărul a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și este pasionat de fitness încă de la vârsta de 13 ani. Iar acum el ar deține o academie de fitness și este antrenor la sală!

Cine este Narcis Bujor

Narcis Bujor are 33 de ani, este imediat recunoscut după tatuaje și statura impunătoare și este printre cei care au mai trăit o dată experiența acestui show. După ce a participat în sezonul 9, acesta este gata de o revenire care ar putea schimba totul.

Bărbatul e conștient de faptul că vor fi povești noi, concurente noi, așa că nici nu își face planuri, ci vrea să lase totul de la sine. Narcis Bujor speră să fie nebunie în casă, să se lase cu petreceri de neuitat și să vadă pe toată lumea că înțelege că acest show trebuit trăit cu adevărat!

„Mi-aș dori ca lucrurile să-și urmeze cursul natural, să nu fie nimic forțat. Și sunt sigur că, având persoane de calitate în jur, experiența va fi pe măsură. Sunt foarte entuziasmat! Chiar mi-a fost dor să mă întorc aici și abia aștept să petrecem la aniversarea de 10 ani Insula Iubirii și să îmi aduc cadoul”, a spus Narcis Bujor despre experiența lui la Insula Iubirii 2026, în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Cătălin Brînză

Cătălin Brînză are 36 de ani, este director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie și este în zodia Balanță. Deja cunoscut prin participarea de anul trecut și prin calitățile pe care le-a demonstrat, el revine în emisiune cu gândul de a se bucura de noi trăiri de neuitat.

„Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon”, a spus el.

Când se gândește la noua experiență, spune că este extrem de realist când vine vorba de așteptările pe care le are. „Eu sunt o buclă care explodează, totul depinde de situație, de moment și de energia petrecută în acel moment. Deci nu aș ști să explic exact acum”, a spus Cătălin Brînză într-un interviu despre Insula Iubirii 2026 acordat în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este George Ivănescu (Jaguarul)

George Ivănescu are 35 de ani, este antreprenor și este cunoscut deja, de către fanii show-ului, ca… Jaguarul! Este gata să le spună, încă o dată, „Ciao Bambolina”, celor care îl vor convinge că merită atenția lui.

„Aș vrea să le arăt fetelor și persoana cu care poți vorbi, o persoană foarte ambițioasă, care are capul pe umeri. Fetele cu care am vorbit în această perioadă mi-au spus că pot îmbina distracția cu partea de seriozitate, ceea ce face persoana perfectă”, a spus el înainte de startul difuzării.

Așa cum îl știm deja, rămâne un tip hotărât, care știe ce vrea să găsească într-o femeie: ambițioasă, sigură pe ea și muncitoare! Iar dacă o va găsi rămâne de văzut.

„Vreau să văd dacă lucrurile pe care le-am menționat le găsesc într-o fată. Și dacă o voi face, vreau să zic: «Wow, te-am găsit!». Și să aflu dacă vrea să ne găsim per total sau ne trăim aventura aici”, a zis el în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine prezintă Insula iubirii 2026

Și în sezonul 10 al emisiunii „Insula iubirii”, difuzat în 2026, prezentator este Radu Vâlcan. Acesta rămâne gazda show-ului în care cuplurile își pun relațiile la încercare, separându-se și locuind alături de ispite pe parcursul mai multor săptămâni. Prezentatorul are rolul de a ghida concurenții în momentele-cheie ale experienței și de a fi alături de aceștia la ceremoniile focului, unde aceștia descoperă imagini și informații despre partenerii lor.

Unde se filmează Insula iubirii 2026 și cât durează

La fel ca și în anii trecuți, cea de-a 10-a ediție a show-ului Insula Iubirii s-a filmat tot în Thailanda. Deja celebrele Escape Villa si Twin Villa sunt și în 2026 cei mai buni martori la tot ce se va întâmpla între ispite și cei din cupluri. Filmările durează aproximativ 21 de zile (3 săptămâni).

Reguli Insula iubirii 2026

Contractele semnate de participanți sunt foarte clare și includ clauze stricte. Dacă concurenții sau ispitele nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulile impuse de producție, pot exista sancțiuni financiare. Astfel, succesul și remunerația nu depind doar de carismă și apariția în show, ci și de respectarea riguroasă a regulilor stabilite de organizatori.

Participanții semnează contracte care prevăd obligații clare, iar nerespectarea acestora poate duce la penalități de până la 3.000 de euro. Regulile sunt stricte pentru a asigura autenticitatea experiențelor și buna desfășurare a competiției.

În ce zile și la ce oră se difuzează insula iubirii 2026

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii 2026 se va difuza în fiecare vineri și sâmbătă, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Marea premieră a noului sezon va avea loc vineri, pe 4 septembrie 2026. Spre deosebire de sezoanele anterioare care erau difuzate de trei ori pe săptămână, sezonul acesta va fi transmis în weekend, având câte două ediții săptămânale.

Despre Insula iubirii

Insula iubirii este un show de divertisment difuzat de Antena 1 începând cu anul 2015. Show-ul preia formatul Temptation Island, din SUA și este asemănător cu emisiunea „Vara ispitelor”, difuzată de Pro TV la începutul anilor 2000. Insula iubirii pune la încercarea fidelitatea mai multor cupluri, partenerii trăiesc separat unii de alții, pe două insule, iar mai multe ispite le vor testa fiecăruia fidelitatea. Participanții sunt filmați 24 de ore și 24 pentru a vedea dacă cedează ispitelor.

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