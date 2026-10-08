Carla's Dreams a reapărut după un an. Anunțul făcut la începutul lunii octombrie: „Mai e”

La aproximativ un an de când a lansat „Bem coniac”, alături de Magnat și de Feoctist, Carla's Dreams revine în fața fanilor cu single-ul „Mai e”, o piesă care vorbește despre iubirea ca alegere conștientă și despre capacitatea ei de a face dintr-o singură zi, o clipă care pare nesfârșită.

„Mai e” vine cu emoția specifică universului Carla’s Dreams și transformă fragilitatea într-o poveste în care mulți se pot regăsi. Este despre timpul infinit în fața iubirii și despre alegerea de a-l trăi pe deplin, fără calcule și fără garanții pentru ce urmează. Încă din ziua lansării, „Mai e" a urcat pe locul 1 în top 10 Media Forest, topul celor mai difuzate piese de radio.

Compusă și produsă de Carla's Dreams împreună cu Emanuel Masson, piesa „Mai e" este însoțită de un videoclip regizat de Roman Burlaca, filmat de Nicu Lungu și produs de BR Films în Moldova. Lansarea vine în continuarea unei perioade încărcate, în care pregătirile pentru cel mai ambițios proiect live se întâlnesc cu noile lansări.

Carla’s Dreams va susține un show special pe 20 noiembrie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca: „Simfonic”, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău.

Pe 20 noiembrie, la BTarena din Cluj-Napoca, pentru o singură seară, hiturile care au definit universul Carla’s Dreams vor căpăta o nouă dimensiune. Piese cunoscute și iubite de milioane de oameni vor fi reinterpretate în versiune simfonică, cu orchestrații create special pentru acest spectacol.

Cu milioane de fani, zeci de hituri și mii de concerte, Carla’s Dreams este unul dintre cele mai longevive și nonconformiste proiecte din industria muzicală. În cei aproape 15 ani de activitate, proiectul și-a construit un univers propriu, recognoscibil prin sound, identitate vizuală și mesaje care au reușit să ajungă la generații întregi.

„Te rog”, „Imperfect”, „Unde”, „P.O.H.U.I”, „Acele”, „Sub Pielea Mea” „Până la sânge”, „Beretta”, „Tequila” și „Luna” sunt doar câteva dintre piesele care au devenit repere în discografia Carla’s Dreams și au transformat proiectul într-unul dintre cele mai importante nume ale muzicii din România și Republica Moldova.