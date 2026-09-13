Carla’s Dreams a luat decizia în această toamnă: „Nu e doar o etapă”

Pentru o singură seară, hiturile care au definit universul Carla’s Dreams vor căpăta o nouă dimensiune. Piese cunoscute și iubite de milioane de oameni vor fi reinterpretate în versiune simfonică, cu orchestrații create special pentru acest spectacol.

Carla’s Dreams pregătește o experiență live pentru publicul din România: pe 20 noiembrie, la BTarena din Cluj-Napoca, trupa va prezenta „Simfonic”, primul show live Carla’s Dreams din România alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău.

„Simfonic” aduce împreună două universuri muzicale care, la prima vedere, par diferite, dar care se întâlnesc firesc pe scenă: sound-ul recognoscibil Carla’s Dreams și forța, emoția și complexitatea unei orchestre simfonice. Rezultatul este un spectacol construit pentru a fi trăit live, cu piese cunoscute care vor putea fi descoperite într-o formă complet nouă.

„Acest concert nu e doar o etapă. E un moment unic pentru proiect. Un moment ce a fost creat pentru a rămâne. Poate în ani, poate în suflete... Pentru noi, în ambele. Nu vom vorbi despre imensitatea de eforturi depuse, pentru că nu poți obosi făcând ceva ce te inspiră. Mulți ani am spus «cândva, odată», acum am pus și datele în calendar. Frică? Nu! Emoții? Foarte mari și nu le vom ascunde”, au spus cei de la Carla’s Dreams.

Carla’s Dreams va susține, de asemenea, concertul „Simfonic” pe 30 octombrie, la Arena Chișinău, tot împreună cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău. Acesta este unicul concert de acest fel al proiectului din Republica Moldova.

Cu milioane de fani, zeci de hituri și mii de concerte, Carla’s Dreams este unul dintre cele mai longevive și nonconformiste proiecte din industria muzicală. În cei aproape 15 ani de activitate, proiectul și-a construit un univers propriu, recognoscibil prin sound, identitate vizuală și mesaje care au reușit să ajungă la generații întregi.

„Te rog”, „Imperfect”, „Unde”, „P.O.H.U.I”, „Acele”, „Sub Pielea Mea” „Până la sânge”, „Beretta”, „Tequila” și „Luna” sunt doar câteva dintre piesele care au devenit repere în discografia Carla’s Dreams și au transformat proiectul într-unul dintre cele mai importante nume ale muzicii din România și Republica Moldova.

De-a lungul anilor, Carla’s Dreams a colaborat cu artiști precum Delia, Inna, Killa Fonic, Emaa, Deliric, Nicole Cherry, Satoshi sau Antonia, lansând piese precum „Cum ne noi”, „Tu si Eu”, „Bambolina”, „N-aud”, „Dependent”, „Din cauza ta”, „Noaptea pe la 3” și „Anxietate”.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău este unul dintre cele mai importante ansambluri simfonice din Republica Moldova.

Fondată în anul 1930, orchestra are aproape un secol de tradiție și reunește astăzi peste 80 de instrumentiști profesioniști, conduși de Mihail Agafița, prim-dirijor și director artistic al ansamblului, cu peste 1.000 de concerte simfonice și spectacole de operă și balet la activ, pe scene din Republica Moldova, România și Spania, Finlanda, Statele Unite, Italia, Polonia, Cehia, Ucraina și alte țări, precum și turnee în Franța, Germania, Danemarca, Grecia, Elveția, Portugalia, Olanda și Belgia.