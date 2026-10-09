Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Cine are grijă de imaginea omului de afaceri

Cătălin Botezatu s-a bucurat, zilele trecute, de revederea cu Valentina Pelinel la un eveniment monden și a complimentat-o. Designerul ne-a povestit despre perioada în care au lucrat împreună, dar a analizat și stilul vestimentar al doamnei Borcea, dezvăluind un detaliu neștiut despre soțul ei.

Cătălin Botezatu a vorbit cu admirație despre Valentina Pelinel, amintindu-și de perioada în care fostul manechin făcea furori pe podiumurile internaționale și apărea în campanii la New York.

Cătălin Botezatu: „Valentina se ocupă acum și de stylingul soțului ei"

Renumitul creator de modă a scos în evidență parcursul profesional al acesteia și a explicat că nu a fost nevoie niciodată să îi ofere sfaturi vestimentare, pentru că are un simț nativ al eleganței.

Mai mult, designerul a dat din casă și a mărturisit că Valentina Pelinel este cea care are grijă de garderoba și de aparițiile publice ale soțului ei, omul de afaceri Cristi Borcea.

„Nu. Ce să consiliez? Uită-te cum se îmbracă. Sunt femei născute să arate bine, să știe să își facă singure un styling. Știu că Valentina se ocupă acum și de stylingul soțului ei. E firesc când o femeie stilată se ocupă de soțul ei. O admir și pentru că e o mamă deosebită și specială, are multe calități”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Libertatea.

Cătălin Botezatu, despre perioada de glorie a Valentinei Pelinel în America

Cătălin Botezatu și-a amintit și de momentele în care călătorea frecvent peste ocean și o vedea pe Valentina Pelinel pe marile panouri publicitare din Statele Unite ale Americii.

„Da, suntem cunoștințe vechi, a lucrat cu mine, a lucrat pentru mine. Este una dintre cele mai frumoase femei și este una dintre femeile cu care mă mândresc pentru că, îmi aduc aminte, pe vremea când mergeam foarte des la New York, o vedeam în campanii foarte mari și spuneam: pe ea o cunosc, a fost manechina mea, e româncă, o cheamă Valentina Pelinel. Și uitați-vă că și acum arată impecabil”, a adăugat creatorul de modă pentru Libertatea.

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