Cătălin Măruță a revenit pe micile ecrane la 6 luni după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV. Acum, acesta realizează emisiunea „Furnicuțele”, difuzată la Antena 1. În cadrul unui interviu acordat recent, soțul Andrei a dezvăluit care este cea mai mare teamă a lui.

Cătălin Măruță a vorbit deschis despre temerile sale. El a recunoscut că, dacă în trecut îi era teamă să nu-și dezamăgească părinții, acum lucrurile stau cu totul altfel.

„Cred că înainte era frica să nu-i dezamăgesc pe părinți, iar acum cred că este frica să nu-i dezamăgesc pe copii. Mi se pare că întotdeauna, părinții se transformă, ușor-ușor, în copii, iar copiii se transformă, ușor-ușor, în adulți, însă discuțiile mele cu fii-mea zici că sunt discuțiile mele cu mama”, a declarat Cătălin Măruță în podcastul moderat de Alessandra Stoicescu.

Cătălin Măruță a mărturisit că, indiferent de locul în care se află, el este la fel, deși oamenii îl percep altfel.

„Într-un fel ești când ești la televizor și într-un fel ești când te duci pe stradă. Lucrurile acestea se observă și nu, nu am. Adică eu chiar așa sunt. Problema e, de foarte multe ori, percepția pe care pot să o aibă diferită despre tine, pentru că ei văd doar niște fragmențele sau doar niște reinterpretări ale altor oameni”, a mai spus prezentatorul TV.