Celebrul prezentator face din nou echipă cu Radu Ciucă, nimeni altul decât colegul său de platou din emisiunea „La Măruță” și cel care a ajuns la „Furnicuțele” încă din primăvară.

Înaintea debutului lui Cătălin Măruță de la Antena 1, fosta vedetă de la PRO TV a vorbit despre proiectul în care este implicat acum și care a fost principalul motiv pentru care a ales să prezinte „Furnicuțele”.

„A contat foarte mult să fie un format care să-mi placă”

„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online.

A contat foarte mult să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară”, a spus Cătălin Măruță pentru site-ul celor de la Antena 1.

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Mai mult decât atât, gazda emisiunii „Furnicuțele” a ținut să precizeze și că a primit foarte multe oferte după ce a plecat de la PRO TV, însă și-a dorit să aibă o bine meritată pauză, după mai bine de 18 ani de emisiuni live zilnice.

„După ce am plecat, am primit foarte multe propuneri de a mă întoarce în televiziune, unele dintre ele venind destul de repede sau în diferite proiecte online. Am simțit că e nevoie de o pauză, iată că au trecut 7 luni”, a adăugat vedeta.

Cătălin Măruță a spus și care sunt discuțiile pe care le are cu familia lui despre muncă, afirmând că acasă vorbesc toți deschis despre proiectele în care urmează să se implice: „Începem să vorbim despre proiectul respectiv, e prima regulă de la care pornim, să ne susținem între noi”!

„Furnicuțele” începe pe 7 septembrie 2026

Noul sezon „Furnicuțele”, care îl va avea ca prezentator pe Cătălin Măruță, începe la Antena 1 pe 7 septembrie 2026, de la ora 17.00.

„Scamă și Blană i-au explicat clar lui Cătălin Măruță cum funcționează lucrurile în platoul «Furnicuțele». Din 7 septembrie 2026, de la ora 17.00, noul sezon. Mai bun, mai fresh… prezintă impecabil”, este anunțul făcut de Antena 1 pe rețelele de socializare.

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