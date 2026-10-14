Ce se întâmplă cu restaurantul lui Cătălin Scărlătescu din Zanzibar. Cătălin Cazacu a spus adevărul: „Absolut tot”

Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu au anunțat, în urmă cu doar câteva luni, că urmează să deschidă un restaurant în Zanzibar, care va avea și locuri de cazare.

„Lucrăm împreună. S-a nimerit, nu a fost o chestie gândită dinainte. Eu aveam deja spațiul de ceva timp și mi se potrivește. Sperăm să deschidem în octombrie, iar inaugurarea să fie în noiembrie. Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi.

El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele”, spunea Cătălin Cazacu în luna iunie în emisiunea lui Dan Capatos.

Acum, la mijlocul lunii octombrie, motociclistul a oferit noi detalii despre restaurantul din Zanzibar, afirmând pentru Cancan că locația va fi deschisă în curând, urmând ca de Revelion să aibă loc o petrecere românească în Zanzibar.

„La începutul lunii noiembrie o să plec în Zanzibar. Atunci vor ajunge și containerele. Am trimis din România absolut totul: de la furculițe, cuțite și șervețele, până la muzică, absolut tot... Noi doar mergem acolo, asamblăm și îi dăm drumul! Sper ca la sfârșitul lunii noiembrie să deschidem, dar 100% vom petrece românește de Revelion în Zanzibar, anul acesta. Sunt deja mulți oameni care își doresc să vină la noi”, a afirmat Cătălin Cazacu pentru sursa citată.

La finalul verii, și Cătălin Scărlătescu vorbea despre restaurantul din Zanzibar, afirmând că nu știe exact când va fi deschis acesta.