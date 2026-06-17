Potrivit lui Cătălin Cazacu, bucătarul celebru urmează să își deschidă un restaurant în Zanzibar, cei doi fiind asociați.

„El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele…

Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România. Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante”, a spus Cătălin Cazacu în emisiunea lui Dan Capatos.

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Fostul om de televiziune, care în ultima perioadă a cam dispărut din spațiul public, a dezvăluit că speră ca restaurantul să fie deschis în luna octombrie, iar în luna noiembrie să aibă loc deschiderea oficială.

Mai mult decât atât, Cătălin Cazacu a dezvăluit că restaurantul va beneficia și de câteva locuri de cazare!

„Lucrăm împreună. S-a nimerit, nu a fost o chestie gândită dinainte. Eu aveam deja spațiul de ceva timp și mi se potrivește. Sperăm să deschidem în octombrie, iar inaugurarea să fie în noiembrie. Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează, pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam”, a încheiat Cătălin Cazacu.

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