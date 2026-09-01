Fiind un fan înfocat al perioadelor cu soare pe cer, celebrul bucătar de la MasterChef a cumpărat un local în Zanzibar, iar asociatul său este Cătălin Cazacu.

„El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele… Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România. Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante.

Lucrăm împreună. S-a nimerit, nu a fost o chestie gândită dinainte. Eu aveam deja spațiul de ceva timp și mi se potrivește. Sperăm să deschidem în octombrie, iar inaugurarea să fie în noiembrie. Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează, pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam”, spunea Cătălin Cazacu în emisiunea lui Dan Capatos în urmă cu mai multe luni.

Acum, Cătălin Scărlătescu a vorbit și el despre restaurantul din Zanzibar, afirmând că speră ca în perioada decembrie – februarie să deschidă locația, chiar dacă momentan nu s-a gândit exact ce meniu va avea.

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„Grecia este de fapt destinația mea favorită de vacanță. Mie îmi place Grecia, asta e. Tzatziki, frate! Acesta e preparatul meu favorit. Mie unul îmi place căldura! De aceea mi-am luat o cârciumă în Zanzibar. Abia am cumpărat localul, nu l-am deschis încă. Ca și meniu vedem, încă lucrăm la el, dar cu siguranță o să facem și scoici cu usturoi. Asta e, mie îmi plac scoicile! Dacă sunt născut la Constanța, doar n-o să le dau avocado.

Încă nu e gata restaurantul. Decembrie, ianuarie, maxim februarie îi dăm drumul. O să stau acolo cât e zăpadă pe aici, pentru că atunci când e zăpadă, noi nu filmăm. Iarna mergem acolo cu toții, pentru că mie nu-mi place frigul. N-am pantaloni groși în garderobă, mie îmi place să stau tot timpul în «budigăi» scurți”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Click.

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