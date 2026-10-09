Robert Iosifescu și Miruna Nacu au avut parte de o experiență specială la Vocea României 2026. Cei doi au venit împreună în competiție, dar povestea lor este mai mult decât una legată de muzică: s-au cunoscut în studio, au început să scrie piese împreună și, în timp, s-au îndrăgostit!

„Eu am văzut-o pe Miruna prima dată și m-am îndrăgostit de timbrul ei”, a povestit Robert. Ideea participării la Vocea României i-a aparținut chiar tinerei: „Mi-am dorit să participăm împreună, pentru că te simți altfel când știi că mai e cineva apropiat de tine în concurs”.

Pentru Robert Iosifescu, momentul a venit într-o perioadă extrem de dificilă. Băiatul mărturisește că ajunsese să se gândească serios dacă mai vrea să continue în muzică, după numeroase refuzuri din partea producătorilor.

„Cariera asta este foarte grea! Am întâmpinat foarte multe refuzuri din partea multor producători. În timp mi-au afectat și încrederea în sine și contactul cu vocea mea”, a spus tânărul.

Totul s-a schimbat însă în momentul audiției! Robert Iosifescu a întors toate cele patru scaune, iar antrenorii s-au întrecut în laude. „Tu ești vocea pe care o așteptam de 14 ani”, i-a spus Horia Brenciu. Tudor Chirilă a avut un mesaj direct pentru Robert, după ce acesta a vorbit despre posibilitatea de a renunța la muzică: „Scoate-ți bărzăunii ăia din cap cu lăsatul de muzică”!

Și Smiley a încercat să-i redea încrederea concurentului: „Momentul ăsta care ți se întâmplă ție acum e ultima parte a dealului. Mi-aș dori să fiu omul care îți spune mai ai un pic”. Robert Iosifescu a ajuns, în cele din urmă, în echipa lui Tudor Chirilă!

Nici Miruna Nacu nu a trecut neobservată. Theo Rose și Horia Brenciu au fost impresionați de vocea artistei, iar soția lui Anghel Damian i-a remarcat timbrul aparte. „N-am auzit aici la Vocea României un timbru ca al tău. Ești unică, ești deosebită”, i-a spus Theo Rose.

Cei doi au cântat împreună, iar momentul i-a cucerit pe antrenori. „Băi, zici că ați fost mixați”, a exclamat Theo Rose.