Vocea României 2026 începe pe 4 septembrie. Tot ce trebuie să știi despre show

Când începe Vocea României 2026

Vocea României – sezonul 14, show-ul care, de-a lungul anilor, a descoperit unele dintre cele mai impresionante voci din România și a oferit publicului momente memorabile, revine din 4 septembrie, la PRO TV și pe VOYO!

Cine prezintă Vocea României 2026

Prezentatorul emisiunii este Pavel Bartoș, care nu rămâne fără o armă secretă. O singură dată pe parcursul audițiilor pe nevăzute, el poate oferi unui concurent, care nu a reușit să întoarcă niciun scaun, șansa de a reveni la Vocea României, în același sezon. Astfel, concurentul va urca din nou pe scenă și va avea încă o oportunitate de a-i convinge pe antrenori să întoarcă scaunele.

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Cine sunt jurații de la Vocea Romaniei, sezonul 14

Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes și Theo Rose & Horia Brenciu revin pe scaunele de antrenori cu și mai multă poftă de competiție și de muzică bună. Fiecare dintre ei pornește cu același obiectiv clar: să descopere acele voci unice, capabile să cucerească nu doar scena „Vocea României”, ci și inimile publicului.

Tudor Chirilă, jurat la Vocea României, sezonul 14

Tudor Chirilă este actor, muzician și solistul trupei Vama, cunoscut și ca antrenor la Vocea României din 2014. Este apreciat pentru implicarea și stilul său empatic cu concurenții. De-a lungul timpului, a câștigat opt sezoane ale competiției, având chiar și un record de 5 victorii consecutive.

Smiley, jurat la Vocea României, sezonul 14

Smiley este cântăreț, compozitor și producător, prezent în juriul Vocea României încă de la primul sezon. Este cunoscut pentru energia și voința sa, implicându-se activ în pregătirea concurenților. Antrenorul are în palmares 3 concurenți care au câștigat Vocea României.

Irina Rimes, jurat la Vocea României, sezonul 14

Irina Rimes este una dintre cele mai apreciate artiste din România și face parte din juriul Vocea României încă din 2018. Ea este cunoscută pentru stilul său unic și pentru faptul că a reușit să ajungă în finale cu voci remarcabile, chiar dacă nu a avut încă un câștigător.

Theo Rose & Horia Brenciu, la Vocea României, sezonul 14

În sezonul 14 al emisiunii Vocea României, Horia Brenciu și Theo Rose formează un duo energic și plin de umor, aducând un suflu proaspăt și o atmosferă relaxată pe platou. Theo Rose, cunoscută pentru stilul său unic și carisma sa, completează perfect stilul exuberant al lui Horia Brenciu, iar împreună creează o echipă deosebită. Această formulă a fost deja apreciată de fani în sezonul precedent și continuă să aducă momente memorabile în acest sezon.

Horia Brenciu are în palmares 2 concurenți care au câștigat Vocea României. În noua formulă cu Theo Rose, cei doi nu au avut încă un câștigător.

Reguli noi la Vocea României 2026

De anul acesta, regulile Vocea României se schimbă, iar antrenorii vor avea parte de noi provocări. În acest sezon, Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor avea la dispoziție, pe lângă deja cunoscutele butoane Mute și Block, un nou avantaj care poate răsturna deciziile luate în audițiile pe nevăzute: Butonul a doua șansă!

Dacă antrenorii consideră că au lăsat să le scape o voce pe care și-ar fi dorit-o în echipă, pot folosi Butonul a doua șansă, care le oferă posibilitatea de a reveni asupra deciziei inițiale, chiar și după încheierea prestației, schimbând, astfel, complet parcursul concurentului în competiție.

De asemenea, o singură dată pe parcursul audițiilor pe nevăzute, Pavel Bartoș poate oferi unui concurent, care nu a reușit să întoarcă niciun scaun, șansa de a reveni la Vocea României, în același sezon

În ce zi va fi difuzată Vocea României 2026

Unele dintre cele mai bune voci sunt gata sa urce pe scenă, în sezonul 14 Vocea Romaniei! De anul acesta, regulile jocului se complica, iar antrenorii vor avea parte de noi provocari.

În fiecare vineri, de la ora 20.30, Vocea României revine la Pro TV.

Care este premiul la Vocea României 2026

Marele premiu de la Vocea României 2026 e în valoare de 100.000 de euro. Câștigătorul sezonului va pleca acasă și cu trofeul show-ului.

Cine a câștigat Vocea României în anii trecuți

Sezonul 1 – Ștefan Stan – echipa Smiley

Sezonul 2 – Julie Mayaya – echipa Horia Brenciu

Sezonul 3 – Mihai Chițu – echipa Horia Brenciu

Sezonul 4 – Tiberiu Albu – echipa Tudor Chirilă



Sezonul 5 – Cristina Bălan – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 6 – Teodora Buciu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 7 – Ana Munteanu – echipa Smiley

Sezonul 8 – Bogdan Ioan – echipa Smiley

Sezonul 9 – Dragoș Moldovan – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 10 – Iulian Nunucă – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 11 – Alexandra Căpitănescu – echipa Tudor Chirilă



Sezonul 12 – Aura Șova – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 13 – Alessia Pop – echipa Tudor Chirilă

