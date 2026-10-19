Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit la finalul anului trecut, iar în primăvara lui 2026 cei doi au semnat oficial actele de divorț și au pornit pe drumuri separate.

Chiar dacă în această vară ei au mai apărut împreună în emisiunea lui Nea Mărin de la Antena 1, „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, și părea că s-ar fi împăcat, ei nu și-au mai vorbit de fapt de când s-au separat, show-ul fiind filmat în toamna anului 2025.

Recent, Codruța Filip a fost invitată la „Furnicuțele”, emisiunea prezentată de Cătălin Măruță la Antena 1, iar acolo artista a dezvăluit de cine este foarte apropiată în prezent. Vedeta TV a întrebat-o pe cântăreață cine este bărbatul de care s-a apropiat cel mai mult după separarea de Valentin Sanfira, iar ea a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri.

„Vasile, tata! Vorbesc foarte serios. Avem o relație și mai frumoasă, și mai strânsă”, a spus Codruța Filip la Antena 1.

În fața lui Cătălin Măruță, cântăreața a dezvăluit și că este singură în prezent, iar din cauza programului foarte încărcat nu a avut timp să se gândească la un nou iubit, chiar dacă este deschisă să aibă o altă relație.

„Am avut un an foarte aglomerat și asta m-a ajutat din toate punctele de vedere. Nu am timp să mă gândesc la astfel de lucruri, dar dacă ar veni cineva cu care să rezonez, nu aș zice nu”, a mai afirmat Codruța Filip.

Întrebată care ar fi calitățile pe care ar trebui să le aibă bărbatul în fața căruia să-și deschidă sufletul din nou, artista a afirmat că își dorește lângă ea o persoană loială, care să o iubească și alături de care să își poată întemeia o familie.