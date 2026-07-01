Mai exact, cei doi foști soți vor apărea în această vară la Antena 1, în show-ul lui Nea Mărin, „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”.

Din informațiile obținute în exclusivitate de Libertatea, emisiunea lui Nea Mărin a fost filmată de Antena 1 în toamna anului trecut, între 1 septembrie și 1 octombrie 2025. La acea vreme, Codruța Filip și Valentin Sanfira încă formau un cuplu fericit și aveau un mariaj invidiat de multă lume.

Din păcate însă, în luna noiembrie artista a plecat în Thailanda, pentru a participa la „Desafio: Aventura”, show difuzat de PRO TV la începutul acestui an, iar odată ce s-a întors în România, ea s-a despărțit de cântăreț.

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Iată că acum, la câteva luni de când divorțul a fost finalizat oficial, Codruța Filip și Valentin Sanfira pot fi văzuți din nou împreună într-o emisiune TV, la Antena 1, chiar dacă nu mai formează un cuplu și nici nu s-au mai văzut din momentul în care au semnat actele de despărțire.

„Nu ne-am mai întâlnit absolut deloc, n-au fost conjuncturi în care să ne intersectăm și nu mai ținem legătura”, a spus Codruța Filip recent pentru Libertatea.

Apariția lor este posibilă deoarece „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, emisiune care începe la Antena 1 pe 20 iulie 2026, de la ora 20.00, și este difuzată în fiecare luni, marți și miercuri, a fost filmată, așa cum Libertatea a anunțat în exclusivitate, în perioada 1 septembrie – 1 octombrie 2025.

„În acest sezon îi plimbăm și la munte, și la mare, prin locuri de poveste, alături de oameni gospodari și experiențe care arată cât de frumoasă este România noastră. Le-am pregătit provocări una şi una, întreceri cum n-au mai fost, multă alergătură, emoții, dar și momente în care o să râdem cu lacrimi. Va fi o vară nebună, plină de aventură, competiție și voie bună”, a spus Nea Mărin despre noul sezon al emisiunii lui.

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