Reality show-ul „Insula Iubirii” este un adevărat fenomen, fiind urmărit cu aceeași intensitate și de multe vedete autohtone. Printre fanii show-ului se numără și Cosmin Natanticu. Comediantul recunoaște că este puțin invidios pe ispite și concurenți, pentru distracția de care au parte. Natanticu a recunoscut că, deși cheful de viață nu i-a dispărul, corpul nu mai ține pasul cu dorințele lui, iar recuperarea după nopțile pierdute a devenit o adevărată provocare.

Petrecerile prelungite, nopțile scurte și distracția fără prea multe griji par să fi rămas în urmă pentru Cosmin Natanticu. Comediantul își amintește cu drag de perioada în care putea să se distreze zile în șir, însă, o dată cu trecerea timpului, lucrurile s-au schimbat. Nu neapărat pofta de distracție a dispărut, ci mai degrabă rezistența fizică de altădată. De aceea privește cu jind la petrecerile care se dau la „Insula iubirii”.

„Fiind ispită, ești peste tot și nicăeri. Aici e problema, că tu, ca ispită, s-ar putea să ieși în față, dar s-ar putea să ieși pe ușa din spate. E foarte greu. Acasă, știi cum e, te petreci două, trei zile, dar după aia te odihnești aici (n.r. - la „Insula Iubirii”) ești la foc automat. Plus că, na, foarte multe fete frumoase, nu știi la care să te duci. După aia, când prinzi una în năvod, trebuie să ții bine de ea, să nu scape printre degete. E greu. Mi-a fost greu, dar poate sezonul următor, dacă mă mai cheamă...”, ne-a declarat în stilul caracteristic Cosmin Nanaticu, făcând un joc de imaginație și încercând să se pună în pielea uneia dintre ispitele masculine.

Revenit la realitate, Cosmin Natanticu recunoaște că deși mintea îi spune că uneori poate continua petrecerile din tinerețe, corpul are propriile limite și nu ezită să i le amintească. Dacă ar putea schimba ceva, nu ar da neapărat timpul înapoi pentru a retrăi toate nopțile pierdute, ci și-ar dori să recupereze energia și rezistența fizică de care se bucura în urmă cu câțiva ani.

„Sincer nu mai duc. Mi-ar plăcea. Mi-aș dori, doar că am mai încercat și după două nopți, din alea la munte când tu zici că mai poți și creierul spune: «da, bă, da!», dar corpul spune: «băiete...». Și dormi trei-patru ore... Cred că revenirea e mai grea. Că tu duci, poți să duci, dar după aceea probabil te duci la Sovata, la Mofete, la ceva. Mi-e dor de corpul acela și de vremurile acelea. Nu neapărat de vremurile acelea. De corp. Că până la urmă și acum te poți distra. Dacă aveam mintea de acum în urmă cu câțiva ani, poate și gestionam altfel anumite lucruri, mă mai puteam petrece și acum. Dacă nu dădeam pe afară”, a mai povestit amuzat Cosmin Natanticu pentru Libertatea.