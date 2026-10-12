Cum au apărut Dan Negru și soția sa, Codruța, în biserică: „De aici vine rolul nașului”

Cu milioane de urmăritori în mediul online, Dan Negru este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România, iar fanii îi urmăresc emisiunile cu mare interes.

Fie că era liderul audiențelor la Antena 1, atât cu Revelioanele, cât și cu emisiuni precum „Next Star”, fie că acum are două emisiuni la Kanal D, „Jocul Cuvintelor” și „The Floor”, Dna Negru a reușit de fiecare dată să se afle în top, când a venit vorba despre numărul de telespectatori pe care îi aduce în fața micilor ecrane.

Însă, pe lângă jobul său din televiziune, Dan Negru a devenit și un influencer în mediul online, acolo unde vine cu fel și fel de povești care au de fiecare dată zeci de mii de aprecieri, mii de comentarii și sute de distribuiri.

Iar pe lângă toate astea, celebrul prezentator mai vine, foarte rar, ce este drept, și cu unele postări care au legătură cu familia lui! Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când Dan Negru și Codruța, soția sa, au fost nași la o nuntă.

„Avem mulți fini prin toată țara, din București până la Iași, din Sibiu până la Timișoara. Aseară am mai câștigat doi: Andrei și Ariana. Nășitul e o binecuvântare! E o milostenie sufletească!

În primele secole ale creștinismului, când creștinii erau persecutați, nașul era un garant că noii veniți în Biserică nu erau trădători ai autorităților romane. Pentru ca un nou creștin să fie primit în comunitate, era nevoie de cineva din interior care să garanteze pentru el. De aici vine rolul nașului!

Se spune că Ioan Slavici ar fi avut 40 de perechi de fini și tuturor le dădea un sfat sfat: «Să nu stingi lumina când e supărare în casă. Să stingi mai întâi supărarea și apoi lumina»”, a scris vedeta TV pe pagina personală de Facebook, acolo unde a postat și o fotografie realizată în biserică.

Recent, într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate, Dan Negru a vorbit despre mariajul său de 25 de ani cu soția sa, Codruța.