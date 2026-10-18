Denis Alibec a devenit tată pentru prima dată. Anca Surdu a născut o fetiță

Denis Alibec a devenit tată pentru prima dată pe 17 octombrie. Soția lui, Anca Surdu, a născut o fetiță. Vezi primele imagini și numele ales pentru bebeluș.

Atacantul echipei Farul Constanța și soția sa, Anca Surdu, au devenit părinții unei fetițe pe data de 17 octombrie. Cei doi au împărtășit vestea cea mare cu comunitatea lor din mediul online, publicând și primele imagini cu Aria Maria, care le-a completat familia.

Anca Surdu: „Un nou capitol deblocat”

Dubla campioană mondială la gimnastică a publicat o fotografie cu fetița, protejându-i identitatea cu ajutorul unui emoticon, alături de un mesaj sugestiv: „Un nou capitol deblocat”.

Denis Alibec și Anca Surdu formează un cuplu de doi ani. Cei doi au decis să își oficializeze relația, devenind soț și soție în iunie 2026.

Soția fotbalistului este apreciată în lumea sportului românesc. Dublă campioană mondială la gimnastică aerobică și medaliată la numeroase competiții internaționale, Anca Surdu trăiește acum cel mai frumos moment din viața sa personală.

Denis Alibec a devenit tată

Înainte de a veni pe lume fetița lor, ea a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre trăirile intense care au marcat perioada sarcinii și despre modul în care corpul ei s-a transformat de la o lună la alta.

„Am trecut prin atât de multe schimbări și stări în lunile astea. Am simțit de toate: emoție, teamă, fericire, nerăbdare, epuizare, recunoștință… a fost o perioadă care m-a schimbat mai mult decât aș fi crezut vreodată. Mi-am văzut corpul schimbându-se zi după zi, am simțit-o crescând în mine, de la primele mișcări până la piciorușele care acum parcă nu mai au loc”, mărturisea soția fotbalistului.

Anca Surdu și-a făcut bagajul pentru spital în urmă cu două zile

Anca Surdu le-a arătat urmăritorilor săi pregătirile finale pentru venirea pe lume a fetiței, descriind emoțiile prin care trecea în timp ce pregătea ultimele detalii pentru spital.

Ea a pregătit hainele pentru bebeluș și articolele esențiale pentru îngrijirea fetiței.