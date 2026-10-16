Insula Iubirii 2026 l-a readus în fața publicului pe Narcis Bujor, cel care a fost ispită masculină și în sezonul de anul trecut, astfel că publicul era deja obișnuit cu imaginea lui.

Într-un interviu pe care l-a acordat în Libertatea, ispita de la Insula Iubirii 2026 ne-a dezvăluit cum a fost acest sezon pentru el, față de cel din 2025.

Narcis Bujor, pentru a doua oară la Insula Iubirii

„A doua experiență este mult diferită, chiar nu pot... Nu găsesc lucruri comune. Nu știu ce să spun să nu vorbesc prea mult. Sezonul acesta a fost mult mai intens pentru mine. Consider că am găsit persoanele să le pot ajuta și mi-am folosit acea parte din mine care simte nevoia să ajute. Contrar părerilor concurentelor, fetelor care vin, noi nu suntem acolo să facem rău, nu venim cu gânduri rele. Venim să cunoaștem niște oameni și să îi ajutăm în ceea ce au venit să descopere despre parteneri și despre ei.

Cred că am început cu un plus anul acesta. Pentru că imaginea nu a mai fost așa dominantă. Dar fața mea își face efectul. Nu am fost nici cel mai tandru sau cel mai jovial om”, a spus Narcis Bujor în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta de la Antena 1 a dezvăluit că nu a avut niciun plan când a plecat din România în Thailanda pentru a doua oară: „La Insula Iubirii nu ai cum să-ți faci un plan de acasă. Trebuie să te adaptezi. Totul vine spontan, trebuie să trăiești momentul! Nu ai de unde să știi ce persoane întâlnești acolo. Iar planurile... știi... ce faci acasă și ce se întâmplă în piață e cu totul altfel”!

Ispita masculină a vorbit și despre date-urile la care a mers la Insula Iubirii 2026, afirmând că a încercat să trăiască din plin fiecare moment petrecut în Thailanda.

„Despre ce au făcut ele nu pot să vorbesc, dar... Ca de obicei, încerci să fugi de adevăr, încerci să, știind că partenerul tău o să vadă decizia ta și o să o interpreteze... Încerci să fii atent ce mesaje-i transmiți prin alegerea ta și evident că au încercat diferite tertipuri: ori îi luăm pe rând, ori nu știu... Au încercat, da. Până când și-au dat seama că, până la urmă, este despre ei și că trebuie să aleagă fiecare exact persoana cu care se poate conecta, persoana care poate ajuta in evoluție.

Anul trecut nu am ieșit atât de mult la date-uri. Anul ăsta m-am bucurat poate de mai multe ieșiri. Sunt interesante, e o țară nouă, vezi lucruri acolo, trăiești acele lucruri cu o persoană, încerci să te bucuri de ele, dar... Au fost mai multe. Încerci să trăiești momentul acela... Eu personal încerc să trăiesc aceste momente fără să atașez momentul și de persoana cu care sunt. Eu trăiesc momentul acela pentru mine! Dar fiind de experiența lor și fiind testul lor, am încercat să-l fac despre ei”, a mai spus Narcis Bujor pentru Libertatea.

La finalul interviului l-am rugat pe tânăr să caracterizeze, atât pe scurt, cât și pe lung, sezonul din acest an al emisiunii de la Antena 1.

Cum s-a simțit ispita masculină în show-ul de la Antena 1

„Într-un cuvânt... Maxim! E simplu... Am spus, nu mai știu unde, cred că la Observator, că la început cred că au vrut să-i spună sezonul X, că X e 10 roman. Dar când au văzut ce s-a întâmplat, au zis că e maxim. Și da, a fost!