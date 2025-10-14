MasterChef România 13 octombrie 2025. Cine a părăsit competiția culinară de la PRO TV

MasterChef România le-a oferit telespectatorilor o seară plină de gust, tensiune, decizii curajoase și o eliminare dramatică. În urma celor două probe pregătite de Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, un concurent a părăsit competiția. Aseară, show-ul a fost lider de audiență!

Seara a început în forță, când cei trei chefi și-au asumat rolul de mentori și au intrat în bucătăria MasterChef, pregătiți să le arate concurenților cum se prepară cele mai delicioase paste. În urma acestei probe, în care cei rămași în concurs au fost nevoiți să reproducă ce au văzut, Vali Petre, Carmen Drăgan, Vlad Boomer, Alex Laslo, Ana Dragoș și Alisa Cîrstea au intrat la testul sub presiune – o probă cu adevărat dificilă, în care li s-a cerut să aleagă ingredientele necesare pe întuneric, ghidați doar de vocea unui coechipier, iar orice alegere greșită putea ruina farfuria. După ultima probă de gătit, Carmen și Alisa nu au convins în egală măsură juriul, iar în cele din urmă Carmen a părăsit competiția.

Câți români s-au uitat aseară la MasterChef România

Aseară, în intervalul 20.28 – 23.25, emisiunea MasterChef România a fost lider de audiență, înregistrând o medie de 7 puncte de rating și o cotă de piață de 22,7%, în timp ce televiziunea de pe locul doi obținea 6,1 puncte de rating și 19,8% share, în rândul publicului cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, de la nivel național. Pe segmentul de public Național 4+, show-ul culinar și-a menținut poziția de lider și a înregistrat 6,2 puncte de rating. Provocările pregătite de cei trei chefi pentru concurenți, au fost urmărite în fiecare minut de peste un milion de telespectatori, iar aproape 2,8 milioane de români, la nivel național, au urmărit cel puțin un minut din ediția MasterChef de luni seară.

Ce se întâmplă în ediția din această seară

În această seară, concurenții vor fi puși față în față cu noi provocări culinare, ingrediente-surpriză, limite stricte de timp și teste de creativitate sub presiune. Fiecare mișcare, fiecare alegere de plating, fiecare decizie va conta. Cine va face față și cine va pleca acasă, aflăm în câteva ore, într-o nouă ediție MasterChef România. Show-ul este difuzat în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, la PRO TV și pe VOYO.

