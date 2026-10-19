Cum arată Minodora după ce a slăbit peste 40 de kilograme: „Nu-ți imagina frumusețe”

În ultimii ani, Minodora a vorbit în nenumărate rânduri despre felul în care a reușit să slăbească peste 40 de kilograme, iar recent ea a fost invitată în podcastul de pe YouTube al lui Teo Trandafir.

În fața prezentatoare de la Kanal D, cântăreața a dezvăluit că nu își poate expune încă picioarele, deoarece are celulită și nu arată chiar așa cum și-ar dori ea pentru moment.

„Am celulită. Am picioarele urâte. Dacă sunt dezbrăcată... nu-ți imagina frumusețe dezbrăcată. Adică, despre ce vorbim? Sunt 40, peste 40 de kilograme slăbite. Arăt bine îmbrăcată. Sânii i-am ridicat, că erau la genunchi. Am făcut ridicare la sâni și abdominoplastie, n-am burtă. Nu, arăt în termenii... mai am până la expirare. Mai am un pic. Dar nu mă pot expune cu picioarele”, a spus Minodora în fața lui Teo Trandafir.

În trecut, cântăreața recunoscuse că și-a micșorat stomacul, iar după operație a început să facă mai mult sport, dar și masaj.

„Cantitatea de mâncare pe care o servesc este mică, însă mă ajut de niște picături care îmi taie pofta de mâncare. Eu mai fac pauză cu ele, dar dacă slăbesc prea mult. Fiind o fire pofticioasă, fără aceste picături pe care le i-au din 2019, pentru că eu sunt operată de stomac, luând aceste picături reușesc să-mi stopez pofta, apetitul și nu mai mănânc. Nu refuz nimic, dar gust doar. Fac mișcare, pe bandă, fac masaj de două ori pe săptămână. O zi a mea decurge cu fresh de portocale întotdeauna dimineața și cafeluța cu gust de vanilie. Nu lipsesc nici vitaminele. Eu am grijă de mine ca femeie, am grijă să am pielea hidratată întotdeauna”, spunea Minodora pentru Spynews în anul 2023.

Iar în anul 2024 artista afirma la Antena Stars că mănâncă orice, dar nu mai târziu de ora 19.00.

„Mănânc absolut orice dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc mâncată. Mănânc cu 4-5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22.30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la ora 19.00. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac.