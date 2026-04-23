Vedetele din România care și-au tăiat stomacul. Imagini înainte și după operația de slăbit

În ultimii ani, tot mai multe vedete din România au ales operația de micșorare a stomacului pentru a-și recăpăta sănătatea și încrederea în sine. Pentru unele dintre ele, intervenția a reprezentat o schimbare radicală, cu rezultate impresionante atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

Pentru toate aceste vedete, operația de micșorare a stomacului nu a fost doar o soluție estetică, ci un pas important pentru sănătate. Transformările sunt vizibile, însă ele vin la pachet cu disciplină, schimbări de stil de viață și monitorizare medicală constantă.

Teo Trandafir a slăbit peste 60 kilograme

Teo Trandafir este unul dintre cele mai cunoscute exemple. Vedeta Kanal D a reușit să slăbească aproximativ 64 de kilograme după operația de micșorare a stomacului, realizată în 2014. La un moment dat, ajunsese la 140 de kilograme, iar intervenția i-a schimbat complet stilul de viață.

„Este o tâmpenie fără margine. Această operație nu este o modă. Această operație este o necesitate. Este ca și când ar fi la modă să îți scoți un ochi.

Asta se face doar în cazul în care ai neapărată nevoie, sunt motive medicale evidente. Medicii care m-au operat pe mine au făcut-o din motive clare. Ca să înțelegi mecanismul. Mie mi-au pus o plasă uriașă în interior. Pentru ca eu să nu mă îngraș și această plasă să nu pocnească. Iertați-mă! Știu că vă pot afecta emoțional, dar încerc să vă explic. A trebuit să facem această operație de micșorare de stomac pentru că eu să nu mai iau un gram. E adevărat, că dacă mă chinui un pic, mă îngraș la loc. Au fost multe vedete și nu numai, oameni obișnuiți care s-au operat și s-au făcut la loc.

Îți schimbă viața forever (pentru totdeauna). Dacă aș fi știut acum 11 ani, când am făcut operația asta, ce se va întâmpla. M-aș pregăti mult mai mult. Eu m-am dus floricică într-un picior. M-am dus frumos la spital, a doua zi mi-am făcut operația. O viață întreagă de atunci încolo eu am avut grijă. Nu mâncam mai mult de două linguri”, a povestit Teo Trandafir.

Raluca Bădulescu, transformare spectaculoasă

Raluca Bădulescu a trecut printr-o transformare incredibilă, reușind să scape de aproximativ 76 de kilograme după operația realizată în urmă cu peste un deceniu. Aparițiile ei de astăzi sunt complet diferite față de cele din trecut.

„Înainte de a face această intervenție, aveam analizele dezastruoase. Acum analizele mele sunt excepționale. Inițial, această operație am făcut-o strict din motive de sănătate, pentru că aveam aproape 40 de ani și ficatul era înecat în grăsime, toate organele erau înecate în grăsime. Chiar dacă mă simțeam bine așa, nu mă mai puteam ține după copil, nu mai puteam merge în vacanțe împreună. Interveneau probleme de sănătate foarte grave.

Eu în prima lună slăbisem 20 de kilograme, am pornit de la 121 de kilograme, acum am cam 57-58 constant. Nu țin regim, însă mănânc de 20 de ori pe zi, o cantitate foarte mică de mâncare. Orice mănânc pentru că sunt foarte pofticioasă, uite de exemplu dacă vrei să mănânci paste, mănânci două furculițe, dacă vrei să mănânci pizza, mănânci o felie, nu o pizza. Mănânc și dulciuri, în general mănânc grătar, pentru că îmi place foarte mult. Aș vrea să trec la un meniu vegetarian pentru că îmi doresc, dar încă nu mi-a ieșit lucrul acesta. Pentru că ador animalele”, explica Raluca Bădulescu, cu ani în urmă.

Nicoleta Voica, decizie luată din motive medicale

În cazul Nicoletei Voica, intervenția nu a fost doar o alegere estetică, ci și una medicală. Artista depășise 100 de kilograme și se confrunta cu probleme de sănătate, inclusiv hernie de disc. După operație, situația s-a îmbunătățit considerabil.

„Când m-am dus să mă operez, aveam 80 de kilograme („Startul” la slăbit a început însă de la aproape 100 de kilograme – n.r.). Am avut trei operaţii. Înseamnă sănătate, tinereţe, restartare într-un fel. Mă simt mai tânără, cu mai multă vigoare. Eu acum am 65 de kilograme, dar mai dau cinci. Fac 150 de abdomene pe zi, 100 de scări pe stepper, merg pe bandă 4 kilometri zilnic şi fac exerciţii pentru braţe. Înainte, nu aş fi făcut nimic. Nu mănânc nimic care conţine chimicale, nu mezeluri, nu lămâie, nu oţet – un an de zile, nu alcool”, povestea Nicoleta Voica în emisiunea „Răi, da buni”, de la Antena Stars.

Feli Donose, recomandare medicală

Feli Donose a apelat la această intervenție în 2016, după ce dietele nu au dat rezultate. Medicii i-au recomandat operația, iar artista a reușit astfel să își transforme complet stilul de viață.

„Am făcut gastric sleeve, dar nu am vrut ca femeile să o ia ca pe un colac de salvare imediat. A fost un proces destul de greu și emoțional. Nu am vrut să slăbesc pentru imagine, am vrut să slăbesc pentru mine. M-am trezit noaptea cu o criză cu suc gastric, m-am înecat și am zis că nu vreau să mor pentru că nu am grijă de sănătatea mea. M-am dus și mi-am scanat corpul întâi. Când am văzut că am un firicel mic de chestie sănătoasă, în rest era grăsime și așa mai departe, am zis că nu e normal la 30 de ani să ajung acolo”, a declarat Feli Donose, în podcastul „Magic Life”, potrivit unica.ro.

Andrei Duban, rezultate rapide

Actorul Andrei Duban a slăbit spectaculos după intervenție. De la 103 kilograme, el a ajuns la 77 în doar câteva luni, demonstrând cât de eficientă poate fi această soluție atunci când este combinată cu disciplină.

„Trigliceridele urlau, iar doctorul a spus: «Cum de nu îți crapă ceva în tine?». Luam și pastile, dar cu toate dietele nu se mai putea. Mă rostogoleam. Aveam tensiunea 19. Trebuia să mi se regleze tensiunea ca să mă pot opera. Medicul mi-a spus că sunt în prima clasă de obezitate. Mi-am dat restart la viață. Și acum, la 7 luni de la operație trebuie să-mi pun în farfurie o bucățică de ceva și trei frunze de altceva, pentru că mă satur. (…) Analizele sunt bune”, declara Andrei Duban la „Teo Show”.

Ozana Barabancea s-a îngrășat din nou după operație

Ozana Barabancea a recunoscut că decizia nu a fost deloc ușoară. După ce a încercat să slăbească prin dietă, a ales operația în 2017. Ulterior, în pandemie, a mai apelat la o intervenție, optând pentru un inel gastric.

„Mi-a fost un pic frică de această operație am făcut-o cu binecuvântarea duhovnicului meu, pe 20 iunie 2017, la domnul Rubin Munteanu. Mi-a dat o nouă șansă, eu nu am vrut neapărat să arăt bine. Eram foarte grasă, de la 128 am ajuns la 116 și la 114 am ajuns pe masa de operație. Reușisem să slăbesc cu dietă de la 128 la 116. M-am dus efectiv și m-am operat”, a povestit Ozana Barabancea la EGO Life despre cum a reușit să dea jos mai bine de 40 de kilograme.

Minodora, lupta cu kilogramele continuă

Minodora a reușit să slăbească semnificativ după operație, însă, la un moment dat, s-a confruntat din nou cu kilogramele în plus. În prezent, artista spune că mănâncă orice, dar în cantități mici și își controlează apetitul cu ajutorul unor suplimente.

„Dieta nu, dar cantitatea de mâncare cea pe care o servesc este mică, însă mă ajut de niște picături care îmi taie pofta de mâncare. Eu mai fac pauză cu ele, dar dacă slăbesc prea mult. Fiind o fire pofticioasă, fără aceste picături pe care le i-au din 2019, pentru că eu sunt operată de stomac, luând aceste picături reușesc să-mi stopez pofta, apetitul și nu mai mănânc. Nu refuz nimic, dar gust doar”, a mărturisit artista, potrivit Spynews.ro.

Artista se simte foarte bine în pielea ei și încearcă să aibă multă grijă de ea. În fiecare dimineață, Minodora bea suc de portocale și cafea cu gust de vanilie. Vitaminele și mișcarea nu-i lipsesc din rutina zilnică. De două pe săptămână, cântăreața face masaj.

„Fac mișcare, pe bandă, fac masaj de două ori pe săptămână. O zi a mea decurge cu fresh de portocale întotdeauna dimineața și cafeluța cu gust de vanilie. Nu lipsesc nici vitaminele. Eu am grijă de mine ca femeie, am grijă să am pielea hidratată întotdeauna”, a precizat Minodora.

