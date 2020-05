De Denisa Macovei,

Mirela Oprișor a fost fascinată de teatru și de actorii care urcau pe scenă decât de ideea de a fi colegă cu ei. Totuși, copil fiind, după ce a făcut o pasiune pentru regretatul George Alexandru, a zis că șansa ca să-l cunoască este să vină la București și să fie colegă cu el de scenă.

„Nu știu exact de unde a început totul, dar știu sigur că eram îndrăgostită foarte tare de George Alexandru, Dumnezeu să-l ierte. Eram îndrăgostită de el copil fiind și mă uitam la piese de teatru și mi se părea Făt-Frumos. Eram pasionată de teatru, ascultam teatru radiofonic”, a povestit Mirela Oprișor.

De o primă apariție a avut nevoie Mirela Oprișor pentru a-și demonstra talentul și pentru a fi recunoscută pentru meritele ei. Cu toate că își dorea teatru, debutul ei a fost în filme și a primit numeroase premii pentru prestațiile ei. Cu toate că nu mai spera să ajungă pe scena teatrului, în ultimii ani, producătorii de lungmetraj nu au mai băgat-o în distribuție, așa că s-a orientat către marea ei dragoste.

Mirela Oprisor

„Am luat premii. Nu știu dacă sunt neapărat importante, dar e o recunoștință într-adevăr, adică te face să te simți bine atunci când ești nominalizat sau premiat, dar premiile în sine nu îți aduc nimic. Eu după ce am luat câteva premii pentru film, nu am mai făcut film, adică dacă iei un premiu, nu înseamnă că-ți aduce automat și roluri, că lumea o să dea buzna peste tine. Nu vreau să-mi aduc laude, dar am luat multe premii internaționale, am luat și premiul Gopo din țară și înseamnă că am făcut ceva acolo dacă am luat atâtea premii. Mă așteptam după premiile astea să joc mai mult în film, dar s-a întâmplat să joc mai mult teatru, ceea ce nu mă așteptam deloc”, a mai povestit actrița pe canalul de YouTube a lui Marius Manole și Ilonei Brezoianu.

