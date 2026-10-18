Rareș Cojoc, vacanță în Mauritius cu iubita și cei trei copii. Ce imagini au publicat el și Claudia Dumitru

Rareș Cojoc a plecat în vacanță în Mauritius alături de iubita sa, fotomodelul Claudia Dumitru, și cei trei copii. Între timp, fosta lui soție, Andreea Popescu, a rămas în România, unde se ocupă de amenajarea noii locuințe.

Relația dintre Rareș Cojoc și fotomodelul Claudia Dumitru pare să devină tot mai serioasă. Cei doi au plecat împreună în Mauritius, într-o vacanță alături de cei trei copii ai campionului la dans sportiv.

Rareș Cojoc a publicat o imagine din avion în care apare alături de cei mici. Atât el, cât și Claudia Dumitru au distribuit fotografii din aceeași destinație, Mauritius. Mai mult, Claudia l-a filmat pe Rareș în timp ce se pregătea de pescuit cu unul dintre copiii lui. Se pare că iubita dansatorului s-a integrat destul de repede în familie, iar Andreea Popescu nu a avut nimic împotrivă ca cei trei copii ai săi să meargă în vacanță cu actuala iubită a tatălui lor.

Între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru este o diferență de vârstă de șapte ani

La începutul relației, cei doi au preferat să fie discreți și nu s-au afișat împreună. În ultimele săptămâni, însă, au apărut tot mai des unul alături de celălalt, inclusiv în ipostaze romantice. Între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru este o diferență de vârstă de șapte ani. Fotomodelul urmează să împlinească 30 de ani în această lună.

Andreea Popescu a cunoscut-o pe iubita lui Rareș Cojoc

În timp ce Rareș Cojoc se află în vacanță alături de copii și de partenera sa, Andreea Popescu a rămas în România, unde se ocupă de amenajarea noii case.

Influencerița a povestit anterior că a acceptat să se întâlnească cu Claudia Dumitru, punând pe primul plan binele copiilor. Andreea Popescu a explicat că a încercat să se gândească și la perspectiva noii partenere a fostului său soț și la felul în care s-ar fi simțit dacă situația ar fi fost inversată.

Despre prima întâlnire cu fotomodelul, ea a declarat pentru Știrile Antena Stars: „Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc). Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”.