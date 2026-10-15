Regizorul documentarului Delta Sălbatică, dezvăluiri despre colaborarea cu Irina Rimes

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Dan Dinu, regizorul documentarului Delta Sălbatică, a vorbit, pentru Libertatea, despre provocările întâmpinate la filmări, dar și despre colaborarea cu Medeea Marinescu, vocea apei, și cu Irina Rimes, artista care interpretează melodia de pe coloana sonoră.
Cuprins:
Proiectul documentar „Delta Sălbatică” aduce în fața publicului secretele și frumusețea uneia dintre cele mai importante rezervații naturale din Europa.
Aseară, la premiera de gală din Cinema City din Afi Cotroceni, regizorul Dan Dinu ne-a oferit detalii despre munca uriașă din spatele camerelor de filmat, dar și despre modul în care nume importante, precum Irina Rimes și Medeea Marinescu, s-au alăturat acestei inițiative.
„Am stat cam 5 ani de zile în Deltă cu tot proiectul, dar 162 de zile efectiv în teren în cei 5 ani. Au fost multe provocări, de la filmările subacvatice, care ne-au provocat foarte mult pentru că sunt mai grele din punct de vedere tehnic, să zic așa. A trebuit să filmăm tot felul de animăluțe care sunt greu de găsit, a trebuit să filmăm comportamente care nu sunt ușor de fotografiat și atunci a fost nevoie de timp și de răbdare. Cred că asta este principala chestie de care ai nevoie în Deltă”, a explicat regizorul Dan Dinu pentru Libertatea.
În ceea ce privește coloana sonoră a documentarului, participarea artistei Irina Rimes a venit în mod natural, la propunerea compozitorului Alexei Țurcan, cel cu care regizorul a colaborat și la proiectul „România Sălbatică”.
„Irina Rimes a venit perfect peste lucrul ăsta pentru că vocea ei e și caldă, e și senină și se potrivește foarte bine pe acest tip de tonalitate. A fost foarte deschisă, i-a plăcut proiectul, ne-a ajutat pro bono să-l facem, ceea ce a fost pentru noi un ajutor foarte mare. Piesa este cântată de ea special pentru documentar”, a declarat Dan Dinu pentru Libertatea.
Medeea Marinescu este „vocea apei” în documentarul Delta Sălbatică. „A fost o potrivire perfectă. De când am auzit prima oară vocea ei, mi-am dat seama că nu vom găsi pe cineva mai fain de atât. Mai ales că Medeea, pe lângă faptul că este o persoană foarte caldă, chiar s-a implicat foarte mult. Și a crezut în proiectul ăsta, ceea ce pe mine m-a bucurat foarte tare. Este foarte important când găsești un om care chiar crede în ceea ce faci. Am avut vizionarea filmului cu ea și am făcut ulterior vocea în studio. Din păcate nu am reușit să mergem în Deltă împreună, dar încă este pe listă lucrul ăsta pentru că își dorește foarte mult”, ne-a spus regizorul Dan Dinu.
Documentarul Delta Sălbatică intră în cinematografe din 23 octombrie. „Este important ca oamenii să vadă cum este Delta cu adevărat, cu toate dedesubturile ei, cu toate aceste mici povești pe care le are, să înțelegem mai bine acest habitat și să reușim să-l protejăm mai bine. În al doilea rând, este și o invitație la călătorie în Deltă și la a susține economia locală, turismul local, dar un turism sustenabil de preferință, care să pună accent mai mult pe zona de ecoturism decât pe zona de exploatare a naturii. Iar în al treilea rând, 10% din încasările filmului se duc către un proiect de renaturare din Deltă. Adică încercăm să susținem și oricine vine la film are ocazia să contribuie la susținerea conservării biodiversității din Delta Dunării”, a concluzionat Dan Dinu.