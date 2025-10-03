Tensiunile din competiția Asia Express ating cote maxime! După ce un conflict aprins a izbucnit între Anda Adam și Mara Bănică, Serghei Mizil a intervenit și a făcut declarații incendiare despre colega sa de echipă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Serghei Mizil i-a luat apărarea Andei Adam

El i-a luat apărarea Andei Adam și a susținut că artista a descris-o perfect pe jurnalistă, pe care o acuză că avea un comportament total diferit în fața camerelor de filmat.

„Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus. Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade. Turba, înjura, dar avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Nu poți să îți explice un om același lucru timp de o lună și jumătate și să faci invers și să dai vrăjeala aia la televizor că te fura competiția. Ce să o fure competiția? Că mă apucă nervii. Ea nu accepta nimic de la nimeni, ea se crede foarte inteligentă. Nu e. Eu spuneam că văd ceva și ea spunea că nu vede, numai să arate la cameră că ea e cea care vede totul și că eu sunt nimic”, a povestit Serghei Mizil pe canalul său de Youtube.

Serghei Mizil susține că a fost avertizat în privința Marei Bănică

Serghei Mizil a mărturisit că inclusiv oamenii din staff l-au sfătuit să meargă alături de altcineva. Concurentul de la Asia Express a dezvăluit că Mara Bănică ar fi provocat tensiuni și între ceilalți participanți, încercând să întoarcă oamenii unii împotriva celorlalți. Mai mult, a afirmat că jurnalista își schimba radical comportamentul atunci când camerele nu erau pornite, lucru care l-a adus „într-o stare de nervi de neimaginat”.

„A spus la toată lumea că ea m-a chemat acolo. Nu! Staff-ul m-a rugat 5 zile să nu o iau pe Mara Bănică. Încăpățânarea mea, imbecilitatea mea din cap și din creier au fost să zic: «Nu, o iau». Toți mi-au zis să nu o iau, din trustul ei. Când am venit, mi-au spus: «Ne pare rău că n-am insistat să nu o iei». Nu am vrut să spun până acum pentru că am zis că o închei, s-a terminat, am fost o echipă.

Nu aș fi vrut să devoalez toate astea, dar cu cât mă întâlnesc dintre concurenți îmi spun niște chestii de rămân mut. În episodul de ieri (n.r. ediția de miercuri) s-a văzut 5% din ce a făcut. Eu n-am dormit toată noaptea de nervi.

„Mi-a stricat cea mai frumoasă emisiune din viața mea”

De pe aeroport eu trebuia sa îmi dau seama și să termin această colaborare care mi-a stricat cea mai frumoasă emisiune din viața mea. Eu nu am avut nimic nici cu Anda. M-a terorizat în fiecare noapte că ăia mănâncă altceva, că o ajută pe Raluca să câștige, că sunt un dobitoc, că mă păcălesc. Băi, un tupeu… Anda a caracterizat-o perfect, perversitate rău de tot. Să vezi când venea camera cum punea capul pe mine și zicea: «Vai, ești ca tata» și apoi zicea: «Schimbați-mi-l, dați-mi pe altul»”, a mai spus concurentul de la Asia Express, potrivit cancan.ro.

Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică nu s-a limitat doar la filmările din cadrul emisiunii, ci a continuat și în afara concursului, cele două aruncându-și replici dure. În tot acest context, Serghei Mizil a ales să fie de partea artistei, declarând că și el a avut parte de experiențe similare cu Mara.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE