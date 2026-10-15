Emisiunile la care ar vrea să participe fostul iubit al Ramonei Olaru: „Îmi place”. S-a lansat la „Românii au talent”

Anul acesta, despre Steve Ant s-a vorbit foarte mult, mai ales pentru că, la un moment dat, începuse o relație cu Ramona Olaru, celebra asistentă de la „Neatza cu Răzvan & Dani”.

După despărțirea de aceasta, Steve Ant, pe numele lui real Stefanos Kyriakos Anthopoulos, a apărut alături de Alina Oprea, cunoscută și drept Lena de la „Desafio: Aventura”, tânără care în trecut s-a iubit cu actorul Cătălin Bordea.

Pentru că s-a zvonit că se iubește cu Lena, o adevărată luptătoare, care nu s-a dat în spate de la nimic în show-ul de la PRO TV, Libertatea a stat de vorbă cu Steve Ant despre emisiunile TV unde adrenalina ajunge la cote maxime.

Cântărețul a ținut să precizeze că el s-a lansat la „Românii au talent” și că nu își dorește să meargă la „Vocea României”, însă s-ar vedea într-o emisiune de genul „Desafio: Aventura”, „Survivor România” sau „Asia Express”, chiar dacă nu are timp pentru așa ceva, deoarece pe lângă muzică are și afaceri.

„Nu am cum să merg, am afaceri, am treburile mele de la care n-am cum să lipsesc. Eu, sincer, aș vrea să merg la o experiență de genul acesta, că-mi place, dar nu cred că aș avea cum... Două luni pentru mine e mult, este foarte greu.

Aș merge la alte misiuni, știi? Unde nu trebuie să pleci din România. Să fie în București, filmez și mă întorc acasă. Am fost la «Românii au talent», eu acolo m-am lansat. La «Vocea României» nu aș merge, nu mai am nevoie să mă duc. Și, sincer să fiu, nici nu-mi place, pentru că la emisiunii de genul acesta trebuie să aștept de dimineață până seară, până îmi vine rândul... E greu”, a afirmat artistul.

Steve Ant a lansat în trecut și melodii de film, precum „Ela”, cântată alături de Bvcovia și Domino, care a fost piesa principală a producției „Moartea în vacanță”, în care au jucat Mircea Bravo, Costel Bojog și Maria Popovici. Astfel că am fost curioși dacă a mai fost contactat să creeze coloana sonoră a vreunei pelicule.