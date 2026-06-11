Cum a ajuns în România prima dată grecul Steve Ant: „Sunt fix de la mare, unde merg toți români”

După ce s-a iubit cu Ramona Olaru, celebra vedetă de la „Neatza cu Răzvan & Dani”, Steve Ant a apărut la un eveniment al celor de la PRO TV alături de Alina Oprea, cunoscută drept Lena de la „Desafio”.

Libertatea a stat de vorbă cu artistul, pentru a afla ce va face în această perioadă, iar el ne-a dezvăluit că vara este un anotimp foarte încărcat pentru el.

„Sunt bine, mă ocup de ale mele: muzică, evenimente, acum că a venit și perioada de vară… Sunt plin! Evenimente, nunți, botezuri, evenimente private, la corporații… Și cu afacerile mele, cu ceea ce fac eu. Mă duc peste tot în România, în afară de mare. Suceava, Oradea, Cluj… Am avion în fiecare săptămână…”, a spus Steve Ant pentru Libertatea.

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Și, pentru că a dezvăluit că va fi mai mult pe drumuri, l-am întrebat dacă nu îi este dor de Grecia, țara lui natală, dar l-am rugat să ne povestească și cum a ajuns el în România.

„Măi, sincer, noi, românii și grecii, ca și popor, sunem foarte asemănători. Nu știu dacă e vorba despre religie, că și asta ne unește într-un fel. Dar suntem foarte la fel, ca să zic așa. Și nu mi se pare că sunt chiar atât de departe de casă. Și, la finalul zilei, dacă vreau, iau avionul și într-o oră sunt acasă. Sau mă duc cu mașina, că mie îmi place să conduc. Sunt din Halkidiki. În câteva ore sunt acasă. Sunt fix de la mare, unde merg toți români. Așa am și venit eu în România.

Cântam în Halkidiki acum mulți ani, la un restaurant, și au venit niște români… Și ei aveau niște firme aici de evenimente, de booking, cu muzică. Și mi-au zis: «Vrei să vii să încercăm?». Și am zis: «Ce să vin eu în România, ce treabă am?». Dar ne-am împrietenit, iar după ani de zile am venit să încerc, să văd cum este. Mi-a plăcut țara, am văzut că totul merge mult mai bine decât în Grecia. Și partea de muzică e mult mai dezvoltată, adică toată industria e mult mai dezvoltată în România.

Și am învățat limba română de pe stradă, cum îmi place mie să zic, fără meditații. Am fost autodidact și am avut noroc că n-am cunoscut greci când am venit. Dacă aveam un prieten sau o gașcă de greci, mai vorbeam limba greacă, dar eu am stat numai printre români și m-a ajutat extraordinar de mult treaba asta și chiar mă bucur”, a spus cântărețul, al cărui nume real este real Stefanos Kyriakos Anthopoulos.