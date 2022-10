Până acum, în Craiova, doar Poliţia Locală putea să ridice maşinile parcate ilegal pe trotuare. Zilele trecute, însă, Camera Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, proiectul de lege prin care Poliţia Rutieră are dreptul că dispună ridicarea maşinilor parcate ilegal pe trotuar. Codul Rutier menţiona până acum că Poliţia Rutieră are dreptul să solicite doar ridicarea maşinilor parcate ilegal pe partea carosabilă. OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice spune că „este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru“.

Însă, la o simplă plimbare prin Craiova, poţi vedea peste tot maşini parcate pe trotuar, neregulamentar. În unele situaţii, şoferii parchează pe trotuar din nepăsare. Dar majoritatea unor astfel de situaţii apar din cauza lipsei locurilor de parcare. Noua lege intrată în vigoare nu schimbă condiţiile în care se poate parca pe trotuar, ci pune pe urmele şoferilor care parchează ilegal pe trotuar şi Poliţia Rutieră, pe lângă Poliţia Locală. Citește continuarea pe gds.ro.

