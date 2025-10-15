Un singur dormitor, dar preț de vilă în Nordul Capitalei. Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București

Garsonieră cu terasă la 300.000 de euro

Proprietatea se află la parterul unui bloc cu 8 etaje construit în 2008 și este complet amenajată, mobilată și utilată, având și o terasă proprie, potrivit anunțului de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Aceasta nu este, însă, singura garsonieră care se vinde cu prețul de 300.000 de euro în România. Se caută cumpărător și în Cluj-Napoca pentru o astfel de locuință, de această dată situată în zona ultracentrală, pe Bulevardul Eroilor, la etajul 1 al unei clădiri interbelice.

Studioul cu o suprafață utilă de 67 de mp, care îl face să fie mai spațios decât cele mai multe apartamente cu 2 camere din blocurile vechi din Capitală, a fost scos, însă, pe piață nemobilat.

București sau Cluj-Napoca. Unde găsești prețuri mai mari?

Conform Raportului Imobiliare.ro Market 360 “Piața imobiliară rezidențială, T2 2025”, Herăstrău, zona în care găsim cea mai scumpă garsonieră scoasă la vânzare în Capitală, rămâne una dintre cele mai scumpe din oraș, cu un preț mediu de 3.102 euro/mp.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Aceasta este depășită doar de zona Primăverii, unde prețul mediu ajunge la 3.387 euro/mp, iar podiumul este completat de Grozăvești-Politehnică, unde un metru pătrat a ajuns să coste, în medie, 3.000 de euro.

La polul opus, sunt cartierele Ferentari și Prelungirea Ghencea. În cea mai ieftină zonă din Capitală, prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele și casele scoase la vânzare este de 1.333 euro/mp util.

Spre comparație, în centrul orașului Cluj-Napoca locuințele se vând cu un preț mediu de 3.110 euro/mp util. Proprietarii le solicită cumpărătorilor sume similare și în cazul apartamentelor și caselor localizate în cartierul Europa. Cea mai ieftină zonă din Cluj este Someșeni. Aici, prețul mediu solicitat cumpărătorilor este de 2.273 euro/mp util.