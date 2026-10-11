Ce implică Planul European pentru Locuințe Accesibile? Pentru ce primește România bani europeni

România a avut în ultimii ani la dispoziție sume importante pentru renovarea clădirilor, eficiență energetică și locuințe pentru tineri. Cu toate acestea, problema locuirii nu a fost tratată printr-o strategie coerentă, spune Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Declarațiile au fost făcute în contextul Planului European pentru Locuințe Accesibile, primul răspuns coordonat al Uniunii Europene la criza locuirii și la creșterea prețurilor proprietăților și chiriilor. Subiectul a fost discutat pe larg în cadrul evenimentului Romania Affordable Housing Summit 2026, organizat de Federația Investitorilor pentru o Economie Sustenabilă alături de Confederația Patronală Concordia și susținut de Imobiliare.ro.

Planul european urmărește, printre altele, creșterea ofertei de locuințe, mobilizarea investițiilor și sprijinirea categoriilor de cetățeni care întâmpină dificultăți în accesarea unei locuințe. Decizia privind politica de locuire rămâne însă la nivelul fiecărui stat.

„Trebuie să înțelegem că politica legată de domeniul locuirii este o politică națională, deci nu ne obligă Bruxelles-ul să facem locuințe accesibile”, a declarat într-un interviu exclusiv pentru Imobiliare.ro Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

De ce intervine Uniunea Europeană în problema locuirii

Problemele nu mai sunt limitate la câteva orașe sau state. În numeroase țări europene, tinerii găsesc tot mai greu locuințe, chiriile apasă asupra veniturilor gospodăriilor vulnerabile, iar turismul pune presiune suplimentară pe prețuri.

„Ce a încercat să facă Comisia Europeană în ultima vreme a plecat de la conceptul pe care l-am avut și noi în România de câțiva ani de locuințe sociale, după aceea s-a dus la zona celor care sunt fără locuințe și, în sfârșit, a venit cu un plan închegat cu privire la zona aceasta de locuințe accesibile”, a mai adăugat el.

Bani europeni pentru România

Până acum, România a beneficiat de sume consistente pentru îmbunătățirea sectorului de locuire. Până la sfârșitul anului viitor urmează să se pregătească planul pentru o nouă alocare de fonduri de la Comisia Europeană.

„În PNRR, noi am avut niște sume consistente pe zona de locuire – valul renorării, peste 4 milioane de mp de eficientizare de clădiri și renovări, am avut REPowerEU cu 122.000 de gospodării care au primit sprijin ca să-și facă renovare și panouri, și regenerabile, fie doar panouri și baterii, la care s-au adăugat chiar 885 de unități de locuire pentru tineri. Dacă adăugăm la asta toate măsurile pe care le avem pe zona de coeziune, unde avem jumătate de miliard dedicat sectorului de locuire, de la eficiență energetică la renovare, înțelegem că alocarea financiară pe care România a avut-o în ultimii ani și continuă să o aibă este una uriașă și cu toate acestea vă provoc să-mi spuneți dacă simțiți că acest sector este prioritar și că există această viziune coerentă care leagă toate elementele”, a mai declarat Dragoș Pîslaru pentru Imobiliare.ro.