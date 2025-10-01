Prețurile locuințelor din România continuă să crească

65% dintre cumpărătorii români anticipează noi majorări în imobiliare, arată rezultatele unui studiu realizat de Imobiliare.ro și de compania de cercetare a pieței Unlock Market Research. La finalul anului trecut, mai puțin de jumătate dintre cumpărători anticipau scumpiri pe piața imobiliară.

Specialiștii în imobiliare avertizează că percepția privind creșterea prețurilor apartamentelor în 2026 este una realistă.

„Observăm că doi din trei cumpărători se așteaptă ca prețurile apartamentelor să crească anul viitor, un procent considerabil mai mare decât în măsurătorile de piață anterioare. Credem că această percepție este mai degrabă realistă și are la bază inflația care nu poate ocoli zona imobiliară, creșterea costurilor de construcție, apariția unor proiectelor noi cu standarde superioare, oferta mai redusă pe nou”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Percepția cumpărătorilor asupra pieței

Dintre cei care consideră că prețurile vor continua să urmeze un trend ascendent în următoarea perioadă, jumătate se așteaptă să vadă majorări cuprinse între 5% și 10%, în timp ce alți 33% sunt de părere că scumpirile pot depăși 10%.

În schimb, doar 17% dintre respondenți consideră că prețurile ar putea scădea semnificativ, față de 33% în 2024. Totodată, procentul celor care se așteaptă la reduceri de peste 10% a scăzut de la 71% anul trecut la 34% în prezent.

Studiul a fost realizat pe parcursul lunii august pe un eșantion de 800 de persoane cu vârste de peste 18 ani. Este vorba despre persoane care au cumpărat în ultimul an sau și-au arătat intenția de a face o achiziție imobiliară, respectiv de a închiria o locuință. Orașele vizate au fost București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Brașov, Timișoara și Sibiu.

Creșteri semnificative în marile orașe

Conform Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din România a ajuns, la sfârșitul lunii septembrie, la 1.909 euro/mp util, înregistrând o creștere anuală de 15%.

Cluj-Napoca, Brașov și București sunt orașele cu cele mai mari prețuri. În Cluj-Napoca, prețurile sunt în medie de 3.150 euro/mp util, p creștere cu aproape 9% față de toamna trecută. Brașovul a înregistrat o medie de 2.223 euro/mp util, iar Bucureștiul 2.129 euro/mp util, cu majorări anuale de 12%, respectiv 18%.

Costul unui apartament în marile orașe din România. Foto: Imobiliare.ro

În alte orașe mari, precum Timișoara, Iași și Constanța, prețurile pe metru pătrat au crescut cu 11%-13% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Evoluții similare au fost observate și în piețele rezidențiale secundare.

În Sibiu, de exemplu, prețul mediu a crescut de la 1.727 euro/mp util la 1.908 euro/mp util, iar în Oradea de la 1.625 euro/mp util la 1.825 euro/mp util. Ploieștiul și Craiova au înregistrat creșteri spectaculoase, de 17% și, respectiv, 19%.

