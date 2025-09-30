Costurile pentru o casă de 120 mp la roșu

În 2025, prețurile variază între 250 și 500 de euro pe metru pătrat, în funcție de complexitatea proiectului și de regiune. Playtech a analizat costurile pentru ridicarea unei case în acest an și a evidențiat variațiile semnificative ale prețurilor în funcție de regiune, proiect și echipa de constructori.

Pentru o locuință de 120 de metri pătrați construită la roșu – structură completă, pereți și acoperiș, dar fără finisaje sau instalații – investiția începe de la câteva zeci de mii de euro.

Astfel, pentru case cu un singur nivel – prețul este de aproximativ 450 de euro/mp, pentru case cu două niveluri, între 400 și 450 de euro/mp, iar pentru case cu trei niveluri, între 350 și 400 de euro/mp.

Așadar, costul total pentru o casă de 120 mp poate fi cuprins între 30.000 și 54.000 de euro, în funcție de specificațiile tehnice și locație.

Ce presupune construcția „la roșu”

Etapa de construcție „la roșu” include realizarea structurii de rezistență a casei, cum ar fi: fundația, plăcile de beton (parter și etaj), pereții exteriori și interiori, acoperișul (fără finisaje interioare și exterioare).

Această etapă nu acoperă instalațiile electrice, sanitare, termice, finisajele interioare și exterioare sau racordurile la utilități.

Factori care influențează costul unei construcții

Prețurile pentru construirea unei case la roșu pot fi influențate de mai mulți factori, precum: locația, complexitatea proiectului, materialele utilizate sau manopera.

În orașe mari precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, costurile sunt mai ridicate decât în zonele rurale. De asemenea, casele cu designuri complexe sau mai multe niveluri implică cheltuieli suplimentare, iar calitatea materialelor influențează semnificativ costul final. Nu în ultimul rând, tarifele variază în funcție de regiune și de experiența muncitorilor.

